"В руинах". В Киеве жестко раскритиковали Зеленского из-за ЧП на Украине - 14.04.2026, ПРАЙМ
"В руинах". В Киеве жестко раскритиковали Зеленского из-за ЧП на Украине
https://1prime.ru/20260414/zelenskiy-869166029.html
https://1prime.ru/20260414/ukraina-869166316.html
23:39 14.04.2026
 
"В руинах". В Киеве жестко раскритиковали Зеленского из-за ЧП на Украине

Соскин: при Зеленском Украина оказалась в кризисном состоянии

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. За время президентства Владимира Зеленского Украина оказалась в крайне тяжелом положении, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"Страна лежит в руинах, давайте реально говорить — уничтожена. Никакого роста нет, наблюдается падение ВВП", — отметил он.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
Случившееся с Зеленским на встрече с Мерцем поразило журналиста
Вчера, 23:27
Он добавил, что при нынешней власти на Украине фиксируются рекордно низкая рождаемость, массовый отток населения и разрушение тысяч предприятий.
"О чем говорит этот человек, когда он уже почти два года незаконно занимает должность президента? Какие успехи? В чем успехи? Страна разрушена, внутри идет гражданская война. Создана структура разбойников, вурдалаков, которые ловят своих мужчин. Отменено действие конституции, разгромлен Конституционный суд, военное положение незаконное, антиконституционное. Мобилизация", — заключил Соскин.
Украинский парламент 3 декабря прошлого года утвердил бюджет на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).
В последние годы Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году он составил 43,9 миллиарда долларов, а в 2025 году — 37,3 миллиарда долларов, при этом в него уже дважды вносились изменения, связанные с ростом военных расходов.
Киев пытается компенсировать нехватку средств за счет внешнего финансирования, однако на Западе все чаще подчеркивают необходимость поиска внутренних источников дохода.
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр на митинге в Будапеште - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
На Украине забили тревогу после слов Мадьяра о России
Вчера, 23:36
 
