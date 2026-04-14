"В руинах". В Киеве жестко раскритиковали Зеленского из-за ЧП на Украине - 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T23:39+0300

МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. За время президентства Владимира Зеленского Украина оказалась в крайне тяжелом положении, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала."Страна лежит в руинах, давайте реально говорить — уничтожена. Никакого роста нет, наблюдается падение ВВП", — отметил он.Он добавил, что при нынешней власти на Украине фиксируются рекордно низкая рождаемость, массовый отток населения и разрушение тысяч предприятий."О чем говорит этот человек, когда он уже почти два года незаконно занимает должность президента? Какие успехи? В чем успехи? Страна разрушена, внутри идет гражданская война. Создана структура разбойников, вурдалаков, которые ловят своих мужчин. Отменено действие конституции, разгромлен Конституционный суд, военное положение незаконное, антиконституционное. Мобилизация", — заключил Соскин.Украинский парламент 3 декабря прошлого года утвердил бюджет на 2026 год с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).В последние годы Украина формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году он составил 43,9 миллиарда долларов, а в 2025 году — 37,3 миллиарда долларов, при этом в него уже дважды вносились изменения, связанные с ростом военных расходов.Киев пытается компенсировать нехватку средств за счет внешнего финансирования, однако на Западе все чаще подчеркивают необходимость поиска внутренних источников дохода.

