"Шок для общества". Инцидент во Львове вызвал тревогу на Западе
"Шок для общества". Инцидент во Львове вызвал тревогу на Западе - 14.04.2026, ПРАЙМ
"Шок для общества". Инцидент во Львове вызвал тревогу на Западе
На Украине отмечен резкий рост нападений на сотрудников ТЦК, сообщает El País.
2026-04-14T23:41+0300
2026-04-14T23:41+0300
украина
el país
всу
общество
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. На Украине отмечен резкий рост нападений на сотрудников ТЦК, сообщает El País."Последний инцидент, ставший шоком для общества, произошел 2 апреля во Львове, на западе Украины. Сотрудник ТЦК <…> был убит ударом ножа в шею. Убийца оказался таможенником, сопровождавшим своего брата. Патруль проверял документы последнего, когда тот решил напасть на них", — отмечается в статье.По информации издания, сообщения о подобных атаках появляются практически каждую неделю. Ситуация начала ухудшаться после 2023 года, а в 2025 году количество случаев увеличилось втрое — с 118 до 341, согласно данным Национальной полиции Украины. В первые месяцы 2026 года фиксируется новый максимум — около 35 инцидентов ежемесячно."Усталость нарастает как в армии, так и среди мирного населения. Нехватка личного состава представляет серьезную проблему", — подчеркивается в материале.Киевский режим сталкивается с дефицитом личного состава в ВСУ, а жесткие методы мобилизации вызывают общественное недовольство и протесты. Мужчины призывного возраста пытаются уклониться от службы: покидают страну, скрываются или поджигают военкоматы.На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, а на следующий день была объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам от 18 до 60 лет ограничили выезд за границу. За уклонение от службы предусмотрено до пяти лет лишения свободы. С 18 мая 2024 года действует закон об ужесточении мобилизации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20260414/ukraina-869166721.html
https://1prime.ru/20260414/ukraina-869166316.html
украина
украина, el país, всу, общество
УКРАИНА, El País, ВСУ, Общество
"Шок для общества". Инцидент во Львове вызвал тревогу на Западе
El País: число нападений на сотрудников ТЦК на Украине резко выросло
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. На Украине отмечен резкий рост нападений на сотрудников ТЦК, сообщает El País.
"Последний инцидент, ставший шоком для общества, произошел 2 апреля во Львове, на западе Украины
. Сотрудник ТЦК <…> был убит ударом ножа в шею. Убийца оказался таможенником, сопровождавшим своего брата. Патруль проверял документы последнего, когда тот решил напасть на них", — отмечается в статье.
"В руинах". В Киеве жестко раскритиковали Зеленского из-за ЧП на Украине
По информации издания, сообщения о подобных атаках появляются практически каждую неделю. Ситуация начала ухудшаться после 2023 года, а в 2025 году количество случаев увеличилось втрое — с 118 до 341, согласно данным Национальной полиции Украины. В первые месяцы 2026 года фиксируется новый максимум — около 35 инцидентов ежемесячно.
"Усталость нарастает как в армии, так и среди мирного населения. Нехватка личного состава представляет серьезную проблему", — подчеркивается в материале.
Киевский режим сталкивается с дефицитом личного состава в ВСУ
, а жесткие методы мобилизации вызывают общественное недовольство и протесты. Мужчины призывного возраста пытаются уклониться от службы: покидают страну, скрываются или поджигают военкоматы.
На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, а на следующий день была объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам от 18 до 60 лет ограничили выезд за границу. За уклонение от службы предусмотрено до пяти лет лишения свободы. С 18 мая 2024 года действует закон об ужесточении мобилизации.
На Украине забили тревогу после слов Мадьяра о России