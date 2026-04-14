США смягчили санкции против представителей правительства Венесуэлы - 14.04.2026, ПРАЙМ
США смягчили санкции против представителей правительства Венесуэлы
23:10 14.04.2026
 
США смягчили санкции против представителей правительства Венесуэлы

США смягчили санкции против Венесуэлы для ведения переговоров о будущих сделках

ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Минфин США выпустил новую генеральную лицензию, которая разрешает проведение переговоров и заключение предварительных коммерческих соглашений с правительством Венесуэлы при условии, что их фактическая реализация начнется только после получения отдельного одобрения от регулятора.
"Настоящей генеральной лицензией разрешаются все операции…, которые обычно являются сопутствующими и необходимыми для участия в коммерческих переговорах по условным контрактам с правительством Венесуэлы, при условии, что заключение и исполнение любого такого контракта прямо поставлено в зависимость от получения отдельного разрешения управления по контролю за иностранными активами", - говорится в тексте лицензии.
