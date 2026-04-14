В Узбекистане действуют более 3,2 тысячи предприятий с российским капиталом

Более 3,2 тысячи предприятий с российским капиталом действовали в Узбекистане на 1 апреля 2026 года - это второй после Китая показатель среди стран, чьи...

2026-04-14T18:14+0300

ТАШКЕНТ, 14 апр - ПРАЙМ. Более 3,2 тысячи предприятий с российским капиталом действовали в Узбекистане на 1 апреля 2026 года - это второй после Китая показатель среди стран, чьи компании создали предприятия в республике, следует из данных, предоставленных узбекистанским национальным комитетом по статистике. По итогам 2025 года предприятия из РФ также занимали второе место среди иностранных компаний в Узбекистане - 3 180 (17,5% от общего числа всех действующих с иностранным капиталом). По данным статистического ведомства, в Узбекистане на 1 апреля 2026 года количество действующих предприятий с иностранным капиталом составило 19 072 (+21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года). С участием китайских инвесторов действует 5 398 предприятий (28,3%), российских - 3 260 (17,1%), турецких - 2 186 (11,5%), отмечает статведомство. При этом российские компании по-прежнему лидируют по количеству созданных с узбекистанскими партнерами совместных предприятий - 911. У инвесторов из Китая их 777, у турецких - 499. Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составляют на сегодняшний день более 15 миллиардов долларов, портфель совместных проектов составляет порядка 60 миллиардов долларов.

россия, бизнес, узбекистан, китай, рф, мировая экономика