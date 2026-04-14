В Узбекистане действуют более 3,2 тысячи предприятий с российским капиталом - 14.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260414/uzbekistan-869159889.html
В Узбекистане действуют более 3,2 тысячи предприятий с российским капиталом
2026-04-14T18:14+0300
россия
бизнес
узбекистан
китай
рф
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859913199_0:13:2856:1620_1920x0_80_0_0_2e9d4e5f3ff0609c16f6ba3c5b4a8da1.jpg
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859913199_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_619175fcec8b3efbd353439294210599.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, узбекистан, китай, рф, мировая экономика
18:14 14.04.2026
 
© РИА Новости . Татьяна Меель | Перейти в медиабанкФлаг Узбекистана
Флаг Узбекистана - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
Флаг Узбекистана. Архивное фото
© РИА Новости . Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 14 апр - ПРАЙМ. Более 3,2 тысячи предприятий с российским капиталом действовали в Узбекистане на 1 апреля 2026 года - это второй после Китая показатель среди стран, чьи компании создали предприятия в республике, следует из данных, предоставленных узбекистанским национальным комитетом по статистике.
По итогам 2025 года предприятия из РФ также занимали второе место среди иностранных компаний в Узбекистане - 3 180 (17,5% от общего числа всех действующих с иностранным капиталом).
По данным статистического ведомства, в Узбекистане на 1 апреля 2026 года количество действующих предприятий с иностранным капиталом составило 19 072 (+21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года).
С участием китайских инвесторов действует 5 398 предприятий (28,3%), российских - 3 260 (17,1%), турецких - 2 186 (11,5%), отмечает статведомство.
При этом российские компании по-прежнему лидируют по количеству созданных с узбекистанскими партнерами совместных предприятий - 911. У инвесторов из Китая их 777, у турецких - 499.
Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составляют на сегодняшний день более 15 миллиардов долларов, портфель совместных проектов составляет порядка 60 миллиардов долларов.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
Индонезия договорилась о поставках нефти и газа из России
14:40
 
РОССИЯБизнесУЗБЕКИСТАНКИТАЙРФМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала