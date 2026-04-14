https://1prime.ru/20260414/uzbekistan-869159889.html
В Узбекистане действуют более 3,2 тысячи предприятий с российским капиталом
В Узбекистане действуют более 3,2 тысячи предприятий с российским капиталом - 14.04.2026, ПРАЙМ
В Узбекистане действуют более 3,2 тысячи предприятий с российским капиталом
Более 3,2 тысячи предприятий с российским капиталом действовали в Узбекистане на 1 апреля 2026 года - это второй после Китая показатель среди стран, чьи... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T18:14+0300
2026-04-14T18:14+0300
2026-04-14T18:14+0300
россия
бизнес
узбекистан
китай
рф
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859913199_0:13:2856:1620_1920x0_80_0_0_2e9d4e5f3ff0609c16f6ba3c5b4a8da1.jpg
ТАШКЕНТ, 14 апр - ПРАЙМ. Более 3,2 тысячи предприятий с российским капиталом действовали в Узбекистане на 1 апреля 2026 года - это второй после Китая показатель среди стран, чьи компании создали предприятия в республике, следует из данных, предоставленных узбекистанским национальным комитетом по статистике. По итогам 2025 года предприятия из РФ также занимали второе место среди иностранных компаний в Узбекистане - 3 180 (17,5% от общего числа всех действующих с иностранным капиталом). По данным статистического ведомства, в Узбекистане на 1 апреля 2026 года количество действующих предприятий с иностранным капиталом составило 19 072 (+21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года). С участием китайских инвесторов действует 5 398 предприятий (28,3%), российских - 3 260 (17,1%), турецких - 2 186 (11,5%), отмечает статведомство. При этом российские компании по-прежнему лидируют по количеству созданных с узбекистанскими партнерами совместных предприятий - 911. У инвесторов из Китая их 777, у турецких - 499. Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составляют на сегодняшний день более 15 миллиардов долларов, портфель совместных проектов составляет порядка 60 миллиардов долларов.
узбекистан
китай
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859913199_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_619175fcec8b3efbd353439294210599.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, узбекистан, китай, рф, мировая экономика
РОССИЯ, Бизнес, УЗБЕКИСТАН, КИТАЙ, РФ, Мировая экономика
В Узбекистане действуют более 3,2 тысячи предприятий с российским капиталом
В Узбекистане на 1 апреля действуют более 3,2 тысячи предприятий с российским капиталом
ТАШКЕНТ, 14 апр - ПРАЙМ. Более 3,2 тысячи предприятий с российским капиталом действовали в Узбекистане на 1 апреля 2026 года - это второй после Китая показатель среди стран, чьи компании создали предприятия в республике, следует из данных, предоставленных узбекистанским национальным комитетом по статистике.
По итогам 2025 года предприятия из РФ
также занимали второе место среди иностранных компаний в Узбекистане
- 3 180 (17,5% от общего числа всех действующих с иностранным капиталом).
По данным статистического ведомства, в Узбекистане на 1 апреля 2026 года количество действующих предприятий с иностранным капиталом составило 19 072 (+21,2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года).
С участием китайских инвесторов действует 5 398 предприятий (28,3%), российских - 3 260 (17,1%), турецких - 2 186 (11,5%), отмечает статведомство.
При этом российские компании по-прежнему лидируют по количеству созданных с узбекистанскими партнерами совместных предприятий - 911. У инвесторов из Китая
их 777, у турецких - 499.
Россия остается одним из крупнейших инвесторов в Узбекистане, вложения российских компаний в его экономику составляют на сегодняшний день более 15 миллиардов долларов, портфель совместных проектов составляет порядка 60 миллиардов долларов.
