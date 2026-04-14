МВФ должен сыграть роль в нормализации экономики Венесуэлы, заявил Бессент

Международный валютный фонд (МВФ), как ожидается, будет играть важную роль в процессе нормализации экономики Венесуэлы, заявил глава минфина США Скотт Бессент. | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T17:24+0300

ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ), как ожидается, будет играть важную роль в процессе нормализации экономики Венесуэлы, заявил глава минфина США Скотт Бессент. "Есть оптимизм в отношении того, что МВФ работает над возвращением Венесуэлы к нормальной жизни, чтобы она больше походила на нормальную экономику. Я думаю, что фонд сыграет в этом очень, очень важную роль", - сказал Бессент. В сентябре прошлого года США развернули военно-морскую группировку в Карибском море, после чего начали удары по судам, предположительно перевозящим наркотики. В декабре при помощи этой группировки США перешли к прямой нефтяной блокаде Венесуэлы и перехвату танкеров с венесуэльской нефтью. По информации СМИ, экспорт нефти из Венесуэлы упал в декабре 2025 года до менее чем 500 тысяч баррелей в сутки, а согласно наиболее жестким оценкам - до 258 тысяч баррелей. Поставки в Китай тогда обвалились, согласно S&P Global, с 8,9 миллиона до 2 миллионов баррелей за месяц. В начале января Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захватить президента Николаса Мадуро и его супругу, а президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть и заработать на ее продаже. После этого Вашингтон и Каракас восстановили дипломатические отношения и работу посольств, закрытых в 2019 году, и объявили о налаживании отношений во всех сферах.

