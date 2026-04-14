МВФ должен сыграть роль в нормализации экономики Венесуэлы, заявил Бессент - 14.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260414/venesuela-869157912.html
МВФ должен сыграть роль в нормализации экономики Венесуэлы, заявил Бессент
МВФ должен сыграть роль в нормализации экономики Венесуэлы, заявил Бессент - 14.04.2026, ПРАЙМ
МВФ должен сыграть роль в нормализации экономики Венесуэлы, заявил Бессент
Международный валютный фонд (МВФ), как ожидается, будет играть важную роль в процессе нормализации экономики Венесуэлы, заявил глава минфина США Скотт Бессент. | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T17:24+0300
2026-04-14T17:24+0300
мировая экономика
венесуэла
сша
вашингтон
скотт бессент
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864126430_0:0:2702:1520_1920x0_80_0_0_e57cc7e1d2d926346d4eaab520f54c21.jpg
ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ), как ожидается, будет играть важную роль в процессе нормализации экономики Венесуэлы, заявил глава минфина США Скотт Бессент. "Есть оптимизм в отношении того, что МВФ работает над возвращением Венесуэлы к нормальной жизни, чтобы она больше походила на нормальную экономику. Я думаю, что фонд сыграет в этом очень, очень важную роль", - сказал Бессент. В сентябре прошлого года США развернули военно-морскую группировку в Карибском море, после чего начали удары по судам, предположительно перевозящим наркотики. В декабре при помощи этой группировки США перешли к прямой нефтяной блокаде Венесуэлы и перехвату танкеров с венесуэльской нефтью. По информации СМИ, экспорт нефти из Венесуэлы упал в декабре 2025 года до менее чем 500 тысяч баррелей в сутки, а согласно наиболее жестким оценкам - до 258 тысяч баррелей. Поставки в Китай тогда обвалились, согласно S&amp;P Global, с 8,9 миллиона до 2 миллионов баррелей за месяц. В начале января Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захватить президента Николаса Мадуро и его супругу, а президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть и заработать на ее продаже. После этого Вашингтон и Каракас восстановили дипломатические отношения и работу посольств, закрытых в 2019 году, и объявили о налаживании отношений во всех сферах.
венесуэла
сша
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864126430_166:0:2702:1902_1920x0_80_0_0_3b5800297e4902c7929b9f55c34a843e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, венесуэла, сша, вашингтон, скотт бессент, мвф
Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, США, ВАШИНГТОН, Скотт Бессент, МВФ
17:24 14.04.2026
 
МВФ должен сыграть роль в нормализации экономики Венесуэлы, заявил Бессент

Бессент: МВФ, как ожидается, сыграет важную роль в нормализации экономики Венесуэлы

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 14 апр - ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ), как ожидается, будет играть важную роль в процессе нормализации экономики Венесуэлы, заявил глава минфина США Скотт Бессент.
"Есть оптимизм в отношении того, что МВФ работает над возвращением Венесуэлы к нормальной жизни, чтобы она больше походила на нормальную экономику. Я думаю, что фонд сыграет в этом очень, очень важную роль", - сказал Бессент.
В сентябре прошлого года США развернули военно-морскую группировку в Карибском море, после чего начали удары по судам, предположительно перевозящим наркотики. В декабре при помощи этой группировки США перешли к прямой нефтяной блокаде Венесуэлы и перехвату танкеров с венесуэльской нефтью.
По информации СМИ, экспорт нефти из Венесуэлы упал в декабре 2025 года до менее чем 500 тысяч баррелей в сутки, а согласно наиболее жестким оценкам - до 258 тысяч баррелей. Поставки в Китай тогда обвалились, согласно S&P Global, с 8,9 миллиона до 2 миллионов баррелей за месяц.
В начале января Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захватить президента Николаса Мадуро и его супругу, а президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть и заработать на ее продаже. После этого Вашингтон и Каракас восстановили дипломатические отношения и работу посольств, закрытых в 2019 году, и объявили о налаживании отношений во всех сферах.
Флаг Венесуэлы - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
Мировая экономикаВЕНЕСУЭЛАСШАВАШИНГТОНСкотт БессентМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала