ВСУ выпустили по Херсонской области не менее 800 боеприпасов за неделю

2026-04-14T07:17+0300

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. ВСУ выпустили не менее 800 боеприпасов по Херсонской области с 6 по 12 апреля, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в еженедельном докладе, который имеется в распоряжении РИА Новости. "По гражданским объектам в Херсонской области за прошедшие семь дней было выпущено не менее 800 боеприпасов", - говорится в докладе. Под наиболее интенсивными обстрелами находились Алешкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский, Геничевский округа, перечислил Мирошник. "Удары наносились по жилым домам, социальным объектам, объектам коммунального хозяйства, связи и энергетики, легковому транспорту, магазинам, торговым павильонам. В регионе мирные жители все чаще становятся жертвами дистанционного минирования, осуществляемого украинскими вооруженными формированиями", - отметил посол. За отчетный период из-за детонации взрывных устройств пострадали шесть мирных жителей, трое из них погибли, в том числе 15-летний мальчик, подчеркнул Мирошник. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа 2025 года объявил, что российские войска освободили 76% региона. Часть Херсонской области на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром региона временно стал город Геническ.

