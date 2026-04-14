ВСУ выпустили по Херсонской области не менее 800 боеприпасов за неделю - 14.04.2026, ПРАЙМ
ВСУ выпустили по Херсонской области не менее 800 боеприпасов за неделю
ВСУ выпустили по Херсонской области не менее 800 боеприпасов за неделю - 14.04.2026, ПРАЙМ
ВСУ выпустили по Херсонской области не менее 800 боеприпасов за неделю
ВСУ выпустили не менее 800 боеприпасов по Херсонской области с 6 по 12 апреля, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T07:17+0300
2026-04-14T07:23+0300
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. ВСУ выпустили не менее 800 боеприпасов по Херсонской области с 6 по 12 апреля, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в еженедельном докладе, который имеется в распоряжении РИА Новости. "По гражданским объектам в Херсонской области за прошедшие семь дней было выпущено не менее 800 боеприпасов", - говорится в докладе. Под наиболее интенсивными обстрелами находились Алешкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский, Геничевский округа, перечислил Мирошник. "Удары наносились по жилым домам, социальным объектам, объектам коммунального хозяйства, связи и энергетики, легковому транспорту, магазинам, торговым павильонам. В регионе мирные жители все чаще становятся жертвами дистанционного минирования, осуществляемого украинскими вооруженными формированиями", - отметил посол. За отчетный период из-за детонации взрывных устройств пострадали шесть мирных жителей, трое из них погибли, в том числе 15-летний мальчик, подчеркнул Мирошник. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа 2025 года объявил, что российские войска освободили 76% региона. Часть Херсонской области на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром региона временно стал город Геническ.
херсонская область
черное море
рф
общество , херсонская область, черное море, рф, валерий герасимов, вс рф
Общество , Экономика, Херсонская область, Черное море, РФ, Валерий Герасимов, ВС РФ
07:17 14.04.2026 (обновлено: 07:23 14.04.2026)
 
ВСУ выпустили по Херсонской области не менее 800 боеприпасов за неделю

Мирошник: ВСУ выпустили не менее 800 боеприпасов по Херсонской области за семь дней

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. ВСУ выпустили не менее 800 боеприпасов по Херсонской области с 6 по 12 апреля, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в еженедельном докладе, который имеется в распоряжении РИА Новости.
"По гражданским объектам в Херсонской области за прошедшие семь дней было выпущено не менее 800 боеприпасов", - говорится в докладе.
Под наиболее интенсивными обстрелами находились Алешкинский, Новокаховский, Каховский, Горностаевский, Геничевский округа, перечислил Мирошник.
"Удары наносились по жилым домам, социальным объектам, объектам коммунального хозяйства, связи и энергетики, легковому транспорту, магазинам, торговым павильонам. В регионе мирные жители все чаще становятся жертвами дистанционного минирования, осуществляемого украинскими вооруженными формированиями", - отметил посол.
За отчетный период из-за детонации взрывных устройств пострадали шесть мирных жителей, трое из них погибли, в том числе 15-летний мальчик, подчеркнул Мирошник.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 30 августа 2025 года объявил, что российские войска освободили 76% региона. Часть Херсонской области на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром региона временно стал город Геническ.
 
ЭкономикаОбществоХерсонская областьЧерное мореРФВалерий ГерасимовВС РФ
 
 
