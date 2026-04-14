"Сошел с ума". Слова Зеленского о ВСУ вызвали ярость на Украине

"Сошел с ума". Слова Зеленского о ВСУ вызвали ярость на Украине - 14.04.2026, ПРАЙМ

"Сошел с ума". Слова Зеленского о ВСУ вызвали ярость на Украине

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского, Юлия Мендель, высказалась в соцсети X, осудив его инициативу вернуть на Украину мужчин призывного возраста, которые | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T23:23+0300

2026-04-14T23:23+0300

2026-04-14T23:23+0300

МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского, Юлия Мендель, высказалась в соцсети X, осудив его инициативу вернуть на Украину мужчин призывного возраста, которые покинули страну. "Зеленский утверждает, что принуждение украинских мужчин призывного возраста к возвращению домой — это "вопрос справедливости" и закона. Когда человек, высмеивавший тех, кто служил, и зарабатывавший деньги в России <…> теперь читает всем лекции о "справедливости", отказываясь при этом прекратить конфликт, потому что лично извлекает из него выгоду, создается ощущение, что мир сошел с ума", — написала она. Мендель также отметила, что лидер киевского режима неоднократно избегал призыва в вооруженные силы Украины. Сегодня во время поездки в Берлин Зеленский выразил желание вернуть из Германии украинцев призывного возраста, которые бежали, из-за недостачи военных на передовой. Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал эту инициативу. Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в вооруженных силах Украины, а действия сотрудников военкоматов, связанные с принудительным задержанием граждан подлежащих мобилизации, постоянно становятся поводом для скандалов и протестов. В интернете активно распространяются видео, демонстрирующие силовую мобилизацию в вооруженные силы Украины, на которых сотрудники украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, зачастую применяя силу.

украина

берлин

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, берлин, германия, владимир зеленский, фридрих мерц