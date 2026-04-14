В Новосибирской области направят 800 миллионов рублей на поддержку сельчан
В Новосибирской области направят 800 миллионов рублей на поддержку сельчан - 14.04.2026, ПРАЙМ
В Новосибирской области направят 800 миллионов рублей на поддержку сельчан
Власти Новосибирской области направят почти 800 миллионов рублей на поддержку сельчан, потерявших свой скот в ходе мероприятий по ликвидации очагов... | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T14:20+0300
2026-04-14T14:20+0300
2026-04-14T14:20+0300
НОВОСИБИРСК, 14 апр – ПРАЙМ. Власти Новосибирской области направят почти 800 миллионов рублей на поддержку сельчан, потерявших свой скот в ходе мероприятий по ликвидации очагов пастереллеза, сообщила пресс-служба законодательного собрания региона. На прошедшем во вторник заседании комитета заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям областные чиновники рассказали депутатам о ветеринарных мероприятиях и поддержке сельчан. "По словам заместителя председателя правительства Новосибирской области – министра финансов и налоговой политики Виталия Голубенко, объём поддержки владельцев, утративших своих животных, оценивается в областном бюджете почти в 800 миллионов рублей. Из них 704 миллиона рублей предусматривается в составе резервного фонда для компенсации потерь хозяйствам, 70 миллионов рублей – муниципальным образованиям для возмещения расходов на карантинные мероприятия", - говорится в сообщении. В свою очередь министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов сообщил депутатам, что первые дезинфекции на предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан уже проведены. Продолжается вакцинирование животных, а в ряде сел сняты ветеринарные посты. В Новосибирской области в 2026 году в пяти районах был введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, отмечал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. При этом 24 марта он объявил, что все очаги и зоны риска распространения пастереллеза в регионе ликвидированы. Новые случаи заболевания не фиксируются.
общество , сергей данкверт, россельхознадзор
Общество , Сергей Данкверт, Россельхознадзор
В Новосибирской области направят 800 миллионов рублей на поддержку сельчан
Новосибирские власти направят 800 млн рублей на помощь сельчанам, потерявшим скот
НОВОСИБИРСК, 14 апр – ПРАЙМ. Власти Новосибирской области направят почти 800 миллионов рублей на поддержку сельчан, потерявших свой скот в ходе мероприятий по ликвидации очагов пастереллеза, сообщила пресс-служба законодательного собрания региона.
На прошедшем во вторник заседании комитета заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям областные чиновники рассказали депутатам о ветеринарных мероприятиях и поддержке сельчан.
"По словам заместителя председателя правительства Новосибирской области – министра финансов и налоговой политики Виталия Голубенко, объём поддержки владельцев, утративших своих животных, оценивается в областном бюджете почти в 800 миллионов рублей. Из них 704 миллиона рублей предусматривается в составе резервного фонда для компенсации потерь хозяйствам, 70 миллионов рублей – муниципальным образованиям для возмещения расходов на карантинные мероприятия", - говорится в сообщении.
В свою очередь министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов сообщил депутатам, что первые дезинфекции на предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан уже проведены. Продолжается вакцинирование животных, а в ряде сел сняты ветеринарные посты.
В Новосибирской области в 2026 году в пяти районах был введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, отмечал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт
. При этом 24 марта он объявил, что все очаги и зоны риска распространения пастереллеза в регионе ликвидированы. Новые случаи заболевания не фиксируются.