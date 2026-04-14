https://1prime.ru/20260414/yuan-869158367.html

Курс юаня продолжает снижаться к рублю четвертый день подряд

2026-04-14T17:40+0300

экономика

рынок

юань

торги

рубль

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник продолжил падение по отношению к рублю четвертый день подряд, обновляя минимум c 25 февраля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.32 мск снижался на 11 копеек (-1%), до 11,06 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,05-11,16 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 75,52 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 75,31 рубля. Рубль на подъеме Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю во вторник продолжил снижаться четвертый день подряд на минимумы с конца февраля. Тренд на укрепление рубля превалирует в апреле, и рубль, в целом, растет уже одиннадцатый день из последних двенадцати сессий. Курс плавно сползает к психологической отметке 11 рублей за юань. "Поддержку российской валюте продолжают оказывать высокая процентная ставка и благоприятная ценовая конъюнктура на нефтяном рынке, формирующие ожидания притока значительного объема экспортной выручки в апреле, в том числе на фоне приближения налогового периода. Это действительно может усилить давление на иностранные валюты и привести к более заметному укреплению рубля в ближайшие недели", - комментирует Александр Шнейдерман из "Альфа-Форекса". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +1,8% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +3,04% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.30 мск падала на 3,4%, до 96 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 98 пунктов. Прогнозы Помимо привычных факторов поддержки, на стороне рубля в скором времени будут выступать продажи валюты экспортерами в преддверии предстоящего 28 апреля единого налогового платежа, считает Александр Дудников из компании "Цифра брокер". "На этом фоне рубль, вероятно, продолжит укрепляться: юань пойдет в направлении 11 рублей, доллар – к 75 рублям, евро – к 88 рублям", – оценивает он. По оценкам Виктора Григорьева из банка "Санкт-Петербург", в текущих условиях курс пока может продолжить двигаться вблизи 11,05-11,25 рубля за юань.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

