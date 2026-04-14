Юань на Мосбирже продолжил падать к рублю - 14.04.2026, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже продолжил падать к рублю
Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник продолжил падение по отношению к рублю четвертый день подряд, повторив минимум 20 февраля – 11,04... | 14.04.2026, ПРАЙМ
Экономика, Рынок, США, Наталья Ващелюк, "БКС Мир инвестиций", УК "Первая"
Юань на Мосбирже продолжил падать к рублю, повторив минимум 20 февраля

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник продолжил падение по отношению к рублю четвертый день подряд, повторив минимум 20 февраля – 11,04 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 13 копеек и составил 11,05 рубля. Курсовой коридор составил 11,04-11,16 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 75,29 рубля.
Рубль на подъеме
Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю во вторник продолжил снижаться четвертый день подряд. При этом тренд на укрепление рубля превалирует в апреле, и рубль, в целом, растет уже 11-й день из последних 12 сессий. Курс плавно сползает к психологической отметке 11 рублей за юань и повторил во вторник минимум с 20 февраля - немного выше.
"Сохраняется устойчивый тренд на укрепление рубля. Коррекционные отскоки валют редкие и слабые. Из-за высоких рублевых ставок в экономике спрос на валюту и импорт остается ограниченным, тогда как предложение иностранной валюты может увеличиваться по мере поступления экспортной выручки, сформированной возросшими в начале весны ценами на энергоносители", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 20.02 мск падала на 4,1% - до 95,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3% - до 98,1 пункта.
Прогнозы
В ближайшее время на валютный рынок, вероятно, будет более активно поступать выручка от продажи экспортных товаров по более высоким ценам марта, рассчитывает Наталья Ващелюк из УК "Первая".
"Цены на нефть на мировых рынках также остаются на значительно более высоком уровне, чем в январе-феврале. Снижение ключевой ставки в России, вероятнее всего, продолжится, но останется плавным, в результате денежно-кредитные условия по-прежнему будут жесткими", - добавляет она, рассуждая о факторах курсообразования рубля.
Дополнительную поддержку рублю в этом месяце может оказать и приближение пика налогового периода: в этом месяце экспортерам предстоит выплата налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья (НДД), говорит Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Краткосрочные ожидания по курсу юаня – 11-11,3 рубля, по доллару - 75-77 рублей", - добавляет он.
