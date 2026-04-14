Заботкин: российская экономика достойно выдержала испытания последних лет - 14.04.2026, ПРАЙМ
Заботкин: российская экономика достойно выдержала испытания последних лет
Российская экономика весьма достойно выдержала испытания последних пяти–шести лет, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. | 14.04.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Российская экономика весьма достойно выдержала испытания последних пяти–шести лет, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
"С точки зрения последних пяти–шести лет можно сказать, что те вызовы, с которыми российская экономика столкнулась, она выдержала весьма достойно и даже, наверное, более достойно, чем некоторые эпизоды в прошлом, если смотреть на 2008–2009 годы или даже на 2014–2015 годы", – отметил он на онлайн-дискуссии "Новые шоки и политика центральных банков" Российской экономической школы (РЭШ).
По итогам 2025 года в России "минимальный уровень безработицы", а обменный курс рубля там же, где он был в конце 2021 года", указал Заботкин. Он вспомнил о "колоссальной волатильности" курса рубля в 2022 году и в последующие годы.
"Но при всей этой значительной волатильности курса никакого системного ослабления рубля по итогам событий 2022—2025 годов не произошло, вопреки всем опасениям. Да, инфляция была высокой пять лет, но с этим постепенно справляемся", – сказал зампред.
Банк России рассчитывает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики обеспечит возвращение инфляции к целевому уровню в 4% в 2027 году, подчеркнул он.
