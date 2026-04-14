https://1prime.ru/20260414/zabotkin-869162825.html

Заботкин: российская экономика достойно выдержала испытания последних лет

Заботкин: российская экономика достойно выдержала испытания последних лет - 14.04.2026, ПРАЙМ

Заботкин: российская экономика достойно выдержала испытания последних лет

Российская экономика весьма достойно выдержала испытания последних пяти–шести лет, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. | 14.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-14T20:25+0300

2026-04-14T20:25+0300

2026-04-14T20:25+0300

экономика

россия

финансы

алексей заботкин

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83720/38/837203813_0:92:1461:914_1920x0_80_0_0_be4dc0568ec0aaa9f11c01e76576157a.jpg

МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Российская экономика весьма достойно выдержала испытания последних пяти–шести лет, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. "С точки зрения последних пяти–шести лет можно сказать, что те вызовы, с которыми российская экономика столкнулась, она выдержала весьма достойно и даже, наверное, более достойно, чем некоторые эпизоды в прошлом, если смотреть на 2008–2009 годы или даже на 2014–2015 годы", – отметил он на онлайн-дискуссии "Новые шоки и политика центральных банков" Российской экономической школы (РЭШ). По итогам 2025 года в России "минимальный уровень безработицы", а обменный курс рубля там же, где он был в конце 2021 года", указал Заботкин. Он вспомнил о "колоссальной волатильности" курса рубля в 2022 году и в последующие годы. "Но при всей этой значительной волатильности курса никакого системного ослабления рубля по итогам событий 2022—2025 годов не произошло, вопреки всем опасениям. Да, инфляция была высокой пять лет, но с этим постепенно справляемся", – сказал зампред. Банк России рассчитывает, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики обеспечит возвращение инфляции к целевому уровню в 4% в 2027 году, подчеркнул он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, алексей заботкин, банк россия