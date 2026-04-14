Заботкин: изменчивая инфляция для экономики больнее, чем год жесткой ДКП - 14.04.2026, ПРАЙМ
Заботкин: изменчивая инфляция для экономики больнее, чем год жесткой ДКП
МОСКВА, 14 апр – ПРАЙМ. Изменчивая инфляция больнее для экономики, чем один-два года жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), которая сдержит спрос и позволит экономике развиваться по траектории сбалансированного устойчивого роста, сказал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин.
"Постоянно высокая и потому изменчивая инфляция гораздо больнее для экономики на дистанции в несколько лет, чем один-два года жесткой ДКП, которая сдержит за эти один-два года спрос, а дальше позволит экономике развиваться по траектории сбалансированного устойчивого роста", – отметил он на онлайн-дискуссии "Новые шоки и политика центральных банков" Российской экономической школы (РЭШ).
При этом важно помнить, что потенциал экономики даже в период жесткой ДКП растет, потому что инвестиции не обнуляются, а остаются выше, чем выбытие капитала, указал он. Кроме того, в строй вступают те инвестиции, которые были осуществлены в предыдущие годы, добавил Заботкин.
"Если посмотреть на все количественные расчеты для подавляющего большинства экономик, потенциальный ВВП возрастает вне зависимости от того, (происходит ли – ред.) рецессия", – уточнил он.
При этом болезненной для экономики может быть высокая безработица, указал зампред Банка России. "Потому что если у нас кто-то, кто хочет работать, в силу недостаточного спроса не может себе найти работу, это означает, что человек не произведет какие-то товары и услуги, которые могли бы принести пользу", – объяснил Заботкин.
Международный валютный фонд - ПРАЙМ, 1920, 14.04.2026
МВФ повысил прогноз по росту российской экономики
16:41
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯАлексей Заботкинбанк Россия
 
 
