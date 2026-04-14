На Запорожской АЭС устанавливают причину отключения электроснабжения

Причина отключения внешнего электроснабжения Запорожской АЭС устанавливается, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

2026-04-14T08:47+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. Причина отключения внешнего электроснабжения Запорожской АЭС устанавливается, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. "Специалисты устанавливают причину срабатывания автоматической защиты и отключения высоковольтной линии", - сказала Яшина. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС отключилось 14 апреля из-за срабатывания автоматики на резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Основная линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта. На станции запущены дизель-генераторы. Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Ситуация находится под контролем. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

