На ЗАЭС восстановили электроснабжение по линии "Ферросплавная-1"

На ЗАЭС восстановили электроснабжение по линии "Ферросплавная-1" - 14.04.2026, ПРАЙМ

На ЗАЭС восстановили электроснабжение по линии "Ферросплавная-1"

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС по линии "Ферросплавная-1" восстановлено, сообщает пресс-служба атомной станции.

2026-04-14T09:17+0300

2026-04-14T09:17+0300

2026-04-14T09:17+0300

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС по линии "Ферросплавная-1" восстановлено, сообщает пресс-служба атомной станции. "Специалистами станции совместно с представителями сетевой организации успешно восстановлена схема электроснабжения по высоковольтной линии 330 кВ "Ферросплавная-1". Подача внешнего электропитания на Запорожскую АЭС возобновлена в необходимом станции объеме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале станции. В пресс-службе добавили, что в связи с восстановлением внешнего питания резервные дизель-генераторы, обеспечивавшие энергоснабжение собственных нужд станции, остановлены и переведены в режим дежурства. "Все системы работают в нормальном режиме", - подчеркнули в пресс-службе. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС отключилось 14 апреля из-за срабатывания автоматики на резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Основная линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запорожская аэс