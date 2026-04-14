На ЗАЭС восстановили электроснабжение по линии "Ферросплавная-1" - 14.04.2026, ПРАЙМ
На ЗАЭС восстановили электроснабжение по линии "Ферросплавная-1"
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС по линии "Ферросплавная-1" восстановлено, сообщает пресс-служба атомной станции. | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T09:17+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС по линии "Ферросплавная-1" восстановлено, сообщает пресс-служба атомной станции. "Специалистами станции совместно с представителями сетевой организации успешно восстановлена схема электроснабжения по высоковольтной линии 330 кВ "Ферросплавная-1". Подача внешнего электропитания на Запорожскую АЭС возобновлена в необходимом станции объеме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале станции. В пресс-службе добавили, что в связи с восстановлением внешнего питания резервные дизель-генераторы, обеспечивавшие энергоснабжение собственных нужд станции, остановлены и переведены в режим дежурства. "Все системы работают в нормальном режиме", - подчеркнули в пресс-службе. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС отключилось 14 апреля из-за срабатывания автоматики на резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Основная линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта.
Происшествия, Запорожская АЭС
09:17 14.04.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – ПРАЙМ. Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС по линии "Ферросплавная-1" восстановлено, сообщает пресс-служба атомной станции.
"Специалистами станции совместно с представителями сетевой организации успешно восстановлена схема электроснабжения по высоковольтной линии 330 кВ "Ферросплавная-1". Подача внешнего электропитания на Запорожскую АЭС возобновлена в необходимом станции объеме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале станции.
В пресс-службе добавили, что в связи с восстановлением внешнего питания резервные дизель-генераторы, обеспечивавшие энергоснабжение собственных нужд станции, остановлены и переведены в режим дежурства.
"Все системы работают в нормальном режиме", - подчеркнули в пресс-службе.
Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС отключилось 14 апреля из-за срабатывания автоматики на резервной линии электропередачи "Ферросплавная-1". Основная линия "Днепровская" остается отключенной с 24 марта.
 
