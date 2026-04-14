https://1prime.ru/20260414/zelenskiy-869166029.html
Случившееся с Зеленским на встрече с Мерцем поразило журналиста
2026-04-14T23:27+0300
общество
мировая экономика
германия
украина
берлин
владимир зеленский
фридрих мерц
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз на платформе X высказал свое мнение о визите Владимира Зеленского в Берлин, где он встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. "Нищий приехал в Германию, чтобы получить деньги налогоплательщиков на содержание своего особняка в Майами. Между тем, буквально вчера Мерц заявил, что немцы переживают трудные времена", — написал он. В Берлине сегодня состоялась встреча между главой киевского режима и канцлером Германии в рамках германо-украинских правительственных консультаций. По её итогам Мерц объявил, что Германия и Украина договорились о стратегическом партнерстве, а также о дальнейшем укреплении сотрудничества в области обороны и восстановления Украины. Кроме того, в ходе совместной пресс-конференции Зеленский вновь настаивал на принятии Украины в Евросоюз. Он уточнил, что Киев не устраивает "демоверсия" членства в ЕС и НАТО.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Боуз: Зеленский приехал в Берлин, чтобы получить деньги налогоплательщиков