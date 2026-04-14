Случившееся с Зеленским на встрече с Мерцем поразило журналиста

2026-04-14T23:27+0300

МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз на платформе X высказал свое мнение о визите Владимира Зеленского в Берлин, где он встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. "Нищий приехал в Германию, чтобы получить деньги налогоплательщиков на содержание своего особняка в Майами. Между тем, буквально вчера Мерц заявил, что немцы переживают трудные времена", — написал он. В Берлине сегодня состоялась встреча между главой киевского режима и канцлером Германии в рамках германо-украинских правительственных консультаций. По её итогам Мерц объявил, что Германия и Украина договорились о стратегическом партнерстве, а также о дальнейшем укреплении сотрудничества в области обороны и восстановления Украины. Кроме того, в ходе совместной пресс-конференции Зеленский вновь настаивал на принятии Украины в Евросоюз. Он уточнил, что Киев не устраивает "демоверсия" членства в ЕС и НАТО.

