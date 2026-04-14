Жена пропавшего Героя России рассказала, мог ли он потерять память
Жена пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова Валерия заявила РИА Новости, что ее муж не мог потерять память. | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T02:30+0300
КЕМЕРОВО, 14 апр – ПРАЙМ. Жена пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова Валерия заявила РИА Новости, что ее муж не мог потерять память.
Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. Следственным управлением СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
"Да нет, вряд ли",– сказала Валерия Асылханова, отвечая на вопрос РИА Новости о том, мог ли Алексей потерять память.
Жена пропавшего Героя России добавила, что со дня пропажи на связь он ни с кем не выходил и на работе не появлялся.
Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Находясь на позиции, Асылханов обнаружил скрытное выдвижение ВСУ в направлении опорного пункта российских войск. Оценив обстановку, он передал информацию на позиции ВС РФ и, несмотря на численное превосходство врага, вступил в стрелковый бой и сумел задержать противника до прибытия подкрепления.
Жена пропавшего в Кузбассе Героя России Асылханова: он не мог потерять память
