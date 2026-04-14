https://1prime.ru/20260414/zhena-869139933.html

Жена пропавшего Героя России рассказала, мог ли он потерять память

Жена пропавшего Героя России рассказала, мог ли он потерять память

2026-04-14T02:30+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869139933.jpg?1776123031

КЕМЕРОВО, 14 апр – ПРАЙМ. Жена пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова Валерия заявила РИА Новости, что ее муж не мог потерять память. Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. Следственным управлением СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. "Да нет, вряд ли",– сказала Валерия Асылханова, отвечая на вопрос РИА Новости о том, мог ли Алексей потерять память. Жена пропавшего Героя России добавила, что со дня пропажи на связь он ни с кем не выходил и на работе не появлялся. Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин. Находясь на позиции, Асылханов обнаружил скрытное выдвижение ВСУ в направлении опорного пункта российских войск. Оценив обстановку, он передал информацию на позиции ВС РФ и, несмотря на численное превосходство врага, вступил в стрелковый бой и сумел задержать противника до прибытия подкрепления.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

