Роспатент зарегистрировал товарный знак Lada Yashma
2026-04-14T13:49+0300
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Роспатент принял решение о регистрации нового товарного знака Lada Yashma для продажи автомобилей и запчастей к ним, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документам, заявка была подана в Роспатент в феврале 2025 года, а в апреле 2026 года ведомство решило зарегистрировать соответствующий товарный знак. Теперь в России под брендом Lada Yashma могут появиться автомобили, запасные части и аксессуары к ним, а также детские игрушки в виде моделей транспортных средств, в том числе с дистанционным управлением.
