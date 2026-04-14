Золото дорожает во вторник вечером на фоне снижения стоимости доллара
Биржевая цена на золото растет во вторник вечером на 2% на фоне снижения стоимости доллара, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T22:09+0300
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет во вторник вечером на 2% на фоне снижения стоимости доллара, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 21.59 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 92,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,95% - до 4860,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 4,95% - до 79,41 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается во вторник примерно на 0,3%. Как указывают аналитики, снижение курса американской валюты способствует росту цен на золото. "Снижение стоимости доллара... в данный момент помогает золоту", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега RJO Futures Боба Хаберкорна (Bob Haberkorn). Эксперт также добавил, что дальнейшая динамика рынка золота будет зависеть от хода переговоров между США и Ираном. Если появятся позитивные новости, цены на драгоценные металлы продолжат расти, отметил Хаберкорн.
