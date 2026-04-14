https://1prime.ru/20260414/zoloto-869164396.html

Золото дорожает во вторник вечером на фоне снижения стоимости доллара

2026-04-14T22:09+0300

экономика

рынок

торги

сша

иран

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет во вторник вечером на 2% на фоне снижения стоимости доллара, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 21.59 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 92,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,95% - до 4860,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 4,95% - до 79,41 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается во вторник примерно на 0,3%. Как указывают аналитики, снижение курса американской валюты способствует росту цен на золото. "Снижение стоимости доллара... в данный момент помогает золоту", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега RJO Futures Боба Хаберкорна (Bob Haberkorn). Эксперт также добавил, что дальнейшая динамика рынка золота будет зависеть от хода переговоров между США и Ираном. Если появятся позитивные новости, цены на драгоценные металлы продолжат расти, отметил Хаберкорн.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

