Золото дорожает во вторник вечером на фоне снижения стоимости доллара - 14.04.2026, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
Золото дорожает во вторник вечером на фоне снижения стоимости доллара
Золото дорожает во вторник вечером на фоне снижения стоимости доллара - 14.04.2026, ПРАЙМ
Золото дорожает во вторник вечером на фоне снижения стоимости доллара
Биржевая цена на золото растет во вторник вечером на 2% на фоне снижения стоимости доллара, следует из данных торгов и комментария аналитика. | 14.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-14T22:09+0300
2026-04-14T22:09+0300
экономика
рынок
торги
сша
иран
comex
МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет во вторник вечером на 2% на фоне снижения стоимости доллара, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 21.59 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 92,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,95% - до 4860,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 4,95% - до 79,41 доллара за унцию. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается во вторник примерно на 0,3%. Как указывают аналитики, снижение курса американской валюты способствует росту цен на золото. "Снижение стоимости доллара... в данный момент помогает золоту", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега RJO Futures Боба Хаберкорна (Bob Haberkorn). Эксперт также добавил, что дальнейшая динамика рынка золота будет зависеть от хода переговоров между США и Ираном. Если появятся позитивные новости, цены на драгоценные металлы продолжат расти, отметил Хаберкорн.
сша
иран
рынок, торги, сша, иран, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, ИРАН, Comex
22:09 14.04.2026
 
Золото дорожает во вторник вечером на фоне снижения стоимости доллара

Биржевая цена на золото растет во вторник вечером на 2% на фоне снижения доллара

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото растет во вторник вечером на 2% на фоне снижения стоимости доллара, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 21.59 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 92,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 1,95% - до 4860,2 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 4,95% - до 79,41 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается во вторник примерно на 0,3%. Как указывают аналитики, снижение курса американской валюты способствует росту цен на золото.
"Снижение стоимости доллара... в данный момент помогает золоту", - цитирует агентство Рейтер старшего рыночного стратега RJO Futures Боба Хаберкорна (Bob Haberkorn).
Эксперт также добавил, что дальнейшая динамика рынка золота будет зависеть от хода переговоров между США и Ираном. Если появятся позитивные новости, цены на драгоценные металлы продолжат расти, отметил Хаберкорн.
ЭкономикаРынокТоргиСШАИРАНComex
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
