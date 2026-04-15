Абдразаков, Мацуев и Гарифуллина стали лауреатами музыкальной премии BraVo

Абдразаков, Мацуев и Гарифуллина стали лауреатами музыкальной премии BraVo - 15.04.2026, ПРАЙМ

Абдразаков, Мацуев и Гарифуллина стали лауреатами музыкальной премии BraVo

Народный артист России Ильдар Абдразаков, заслуженный артист РФ Денис Мацуев и заслуженная артистка России и оперная певица Аида Гарифуллина стали лауреатами... | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T01:24+0300

2026-04-15T01:24+0300

2026-04-15T01:24+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Народный артист России Ильдар Абдразаков, заслуженный артист РФ Денис Мацуев и заслуженная артистка России и оперная певица Аида Гарифуллина стали лауреатами международной музыкальной премии BraVo, победы в номинациях также удостоились музыканты из Белоруссии, Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, ЮАР, Казахстана и других стран, передает корреспондент РИА Новости. Восьмая церемония вручения премии BraVo состоялась во вторник на Исторической сцене Большого театра в Москве. Участников и организаторов премии поприветствовал президент России Владимир Путин, поздравив лауреатов премии с триумфом, письмо от главы государства со сцены Большого театра зачитала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. "Хотя вручение происходит в восьмой раз, сегодня это событие особенное - Большой театр в этом году празднует свое 250-летие. Сегодня премию представляют как выдающиеся, так и молодые артисты из разных государств - все они сохраняют традиции музыкального искусства и еще раз подчеркивают универсальность языка музыки, развивая гуманитарное международное сотрудничество", - произнесла Голикова в поздравлении со сцены. На торжественной церемонии прозвучали произведения величайших классических исполнителей в сопровождении симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" под управлением заслуженного артиста России Павла Сорокина. Ведущими вечера выступили Елена Север и Вячеслав Макаров. "Как художественному руководителю Севастопольского театра оперы и балета мне очень приятно, что первая в истории постановка нашего театра получила первый в истории приз. Я хочу поблагодарить моих коллег, поздравить их и крикнуть им "Браво!" - сказал Абдразаков, получая приз. Лауреатом премии BraVo в номинации "Классическая композиция в современном исполнении" стал народный артист РФ Денис Мацуев, а в номинации "Лучший классический женский вокал" - Диляра Идрисова. Также в одноименной мужской номинации победу одержал народный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков. "Открытием года" признали Владимира Вишневского, а Большой театр России стал лауреатом премии BraVo в номинации "Концертная / театральная площадка года". Глава Большого театра, народный артист России Валерий Гергиев получил награду из рук музыкального продюсера, основателя премии "Браво" Владимира Киселева 12 апреля в связи с отсутствием возможности присутствовать на церемонии. Народный артист СССР и РФ Владимир Васильев стал лауреатом премии Браво "За вклад в мировую культуру", а званием "Мировая звезда" отмечена заслуженная артистка России Аида Гарифуллина. "Я рад выступать на лучшей сцене мира, благодарю всех людей, с которыми здесь встречался, ведь все лучшее, что во мне было - это то, что я перенимал на сцене от моих старших братьев, здесь все пропитано духом величайших артистов - это удовольствие, когда ты 75 лет проводишь в любимом Большом театре. В этом театре я получаю удивительную премию, пусть этот скрипичный ключ еще долго будет со мною - я не прекращаю свою работу", - отметил Васильев. Балет Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля "Лебединое озеро" был признан балетом года, а оперой года - "Алеко" в постановке Севастопольского театра оперы и балета. Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина получил приз в номинации "Оркестр года", а в номинации "Классический исполнитель из страны-партнера" лауреатами стали Марван Фаги и Саудовской Аравии, Мин Жуй из Китая, Мохамед Салех из Египта, Наоми Тагг из ЮАР, Рони Баррак из Ливана, Алихан Бейсеков из Казахстана, Эльнура Муктарбек из Киргизии и художественный руководитель Большого театра Беларуси Артем Макаров. "Дирижером года" стал Николас Манн из Объединенных Арабских Эмиратов, а в номинации "Композитор года" победителем стал Валерий Воронов из Белоруссии. Также лауреатом премии "Браво" в номинации "Классический альбом года" стал исполнитель на дудуке Эрик Мирзоян, а в специальной номинации "За поддержку классического искусства" награжден Газпромбанк. В этот вечер зрители увидели фрагмент из балета "Габриэль Шанель" в исполнении народной артистки России, примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой и премьера Артемия Белякова. Специальными гостями премии стали заслуженная артистка России, солистка большого театра Агунда Кулаева и артистка из Донецка Мария Полозова в дуэте с российским певцом Юрием Киселевым. Премию посетили и звезды российской эстрады, среди которых Дмитрий Маликов, Алсу, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Александр Панайотов, Мот, Жасмин, Настасья Самбурская и многие другие. Премия BraVo вручается с 2018 года и охватывает десятки стран Евразии. Одна из миссий проекта - поддержка молодых талантов. Лауреаты премии BraVo получают статуэтки от ювелирного дома Mercury.

рф

москва

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, москва, белоруссия, татьяна голикова, владимир васильев, владимир путин, большой театр, газпромбанк