Абдразаков, Мацуев и Гарифуллина стали лауреатами музыкальной премии BraVo
Абдразаков, Мацуев и Гарифуллина стали лауреатами музыкальной премии BraVo - 15.04.2026, ПРАЙМ
Абдразаков, Мацуев и Гарифуллина стали лауреатами музыкальной премии BraVo
Народный артист России Ильдар Абдразаков, заслуженный артист РФ Денис Мацуев и заслуженная артистка России и оперная певица Аида Гарифуллина стали лауреатами... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T01:24+0300
2026-04-15T01:24+0300
2026-04-15T01:24+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Народный артист России Ильдар Абдразаков, заслуженный артист РФ Денис Мацуев и заслуженная артистка России и оперная певица Аида Гарифуллина стали лауреатами международной музыкальной премии BraVo, победы в номинациях также удостоились музыканты из Белоруссии, Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, ЮАР, Казахстана и других стран, передает корреспондент РИА Новости.
Восьмая церемония вручения премии BraVo состоялась во вторник на Исторической сцене Большого театра в Москве.
Участников и организаторов премии поприветствовал президент России Владимир Путин, поздравив лауреатов премии с триумфом, письмо от главы государства со сцены Большого театра зачитала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
"Хотя вручение происходит в восьмой раз, сегодня это событие особенное - Большой театр в этом году празднует свое 250-летие. Сегодня премию представляют как выдающиеся, так и молодые артисты из разных государств - все они сохраняют традиции музыкального искусства и еще раз подчеркивают универсальность языка музыки, развивая гуманитарное международное сотрудничество", - произнесла Голикова в поздравлении со сцены.
На торжественной церемонии прозвучали произведения величайших классических исполнителей в сопровождении симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" под управлением заслуженного артиста России Павла Сорокина. Ведущими вечера выступили Елена Север и Вячеслав Макаров.
"Как художественному руководителю Севастопольского театра оперы и балета мне очень приятно, что первая в истории постановка нашего театра получила первый в истории приз. Я хочу поблагодарить моих коллег, поздравить их и крикнуть им "Браво!" - сказал Абдразаков, получая приз.
Лауреатом премии BraVo в номинации "Классическая композиция в современном исполнении" стал народный артист РФ Денис Мацуев, а в номинации "Лучший классический женский вокал" - Диляра Идрисова. Также в одноименной мужской номинации победу одержал народный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков.
"Открытием года" признали Владимира Вишневского, а Большой театр России стал лауреатом премии BraVo в номинации "Концертная / театральная площадка года".
Глава Большого театра, народный артист России Валерий Гергиев получил награду из рук музыкального продюсера, основателя премии "Браво" Владимира Киселева 12 апреля в связи с отсутствием возможности присутствовать на церемонии.
Народный артист СССР и РФ Владимир Васильев стал лауреатом премии Браво "За вклад в мировую культуру", а званием "Мировая звезда" отмечена заслуженная артистка России Аида Гарифуллина.
"Я рад выступать на лучшей сцене мира, благодарю всех людей, с которыми здесь встречался, ведь все лучшее, что во мне было - это то, что я перенимал на сцене от моих старших братьев, здесь все пропитано духом величайших артистов - это удовольствие, когда ты 75 лет проводишь в любимом Большом театре. В этом театре я получаю удивительную премию, пусть этот скрипичный ключ еще долго будет со мною - я не прекращаю свою работу", - отметил Васильев.
Балет Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля "Лебединое озеро" был признан балетом года, а оперой года - "Алеко" в постановке Севастопольского театра оперы и балета.
Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина получил приз в номинации "Оркестр года", а в номинации "Классический исполнитель из страны-партнера" лауреатами стали Марван Фаги и Саудовской Аравии, Мин Жуй из Китая, Мохамед Салех из Египта, Наоми Тагг из ЮАР, Рони Баррак из Ливана, Алихан Бейсеков из Казахстана, Эльнура Муктарбек из Киргизии и художественный руководитель Большого театра Беларуси Артем Макаров.
"Дирижером года" стал Николас Манн из Объединенных Арабских Эмиратов, а в номинации "Композитор года" победителем стал Валерий Воронов из Белоруссии.
Также лауреатом премии "Браво" в номинации "Классический альбом года" стал исполнитель на дудуке Эрик Мирзоян, а в специальной номинации "За поддержку классического искусства" награжден Газпромбанк.
В этот вечер зрители увидели фрагмент из балета "Габриэль Шанель" в исполнении народной артистки России, примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой и премьера Артемия Белякова.
Специальными гостями премии стали заслуженная артистка России, солистка большого театра Агунда Кулаева и артистка из Донецка Мария Полозова в дуэте с российским певцом Юрием Киселевым.
Премию посетили и звезды российской эстрады, среди которых Дмитрий Маликов, Алсу, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Александр Панайотов, Мот, Жасмин, Настасья Самбурская и многие другие.
Премия BraVo вручается с 2018 года и охватывает десятки стран Евразии. Одна из миссий проекта - поддержка молодых талантов. Лауреаты премии BraVo получают статуэтки от ювелирного дома Mercury.
бизнес, россия, рф, москва, белоруссия, татьяна голикова, владимир васильев, владимир путин, большой театр, газпромбанк
Бизнес, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, БЕЛОРУССИЯ, Татьяна Голикова, Владимир Васильев, Владимир Путин, Большой театр, Газпромбанк
Абдразаков, Мацуев и Гарифуллина стали лауреатами музыкальной премии BraVo
Абдразаков, Мацуев и Гарифуллина стали лауреатами международной музыкальной премии BraVo
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Народный артист России Ильдар Абдразаков, заслуженный артист РФ Денис Мацуев и заслуженная артистка России и оперная певица Аида Гарифуллина стали лауреатами международной музыкальной премии BraVo, победы в номинациях также удостоились музыканты из Белоруссии, Китая, ОАЭ, Саудовской Аравии, ЮАР, Казахстана и других стран, передает корреспондент РИА Новости.
Восьмая церемония вручения премии BraVo состоялась во вторник на Исторической сцене Большого театра в Москве.
Участников и организаторов премии поприветствовал президент России Владимир Путин, поздравив лауреатов премии с триумфом, письмо от главы государства со сцены Большого театра зачитала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
"Хотя вручение происходит в восьмой раз, сегодня это событие особенное - Большой театр в этом году празднует свое 250-летие. Сегодня премию представляют как выдающиеся, так и молодые артисты из разных государств - все они сохраняют традиции музыкального искусства и еще раз подчеркивают универсальность языка музыки, развивая гуманитарное международное сотрудничество", - произнесла Голикова в поздравлении со сцены.
На торжественной церемонии прозвучали произведения величайших классических исполнителей в сопровождении симфонического оркестра Москвы "Русская филармония" под управлением заслуженного артиста России Павла Сорокина. Ведущими вечера выступили Елена Север и Вячеслав Макаров.
"Как художественному руководителю Севастопольского театра оперы и балета мне очень приятно, что первая в истории постановка нашего театра получила первый в истории приз. Я хочу поблагодарить моих коллег, поздравить их и крикнуть им "Браво!" - сказал Абдразаков, получая приз.
Лауреатом премии BraVo в номинации "Классическая композиция в современном исполнении" стал народный артист РФ Денис Мацуев, а в номинации "Лучший классический женский вокал" - Диляра Идрисова. Также в одноименной мужской номинации победу одержал народный артист России, оперный певец Ильдар Абдразаков.
"Открытием года" признали Владимира Вишневского, а Большой театр России стал лауреатом премии BraVo в номинации "Концертная / театральная площадка года".
Глава Большого театра, народный артист России Валерий Гергиев получил награду из рук музыкального продюсера, основателя премии "Браво" Владимира Киселева 12 апреля в связи с отсутствием возможности присутствовать на церемонии.
Народный артист СССР и РФ Владимир Васильев стал лауреатом премии Браво "За вклад в мировую культуру", а званием "Мировая звезда" отмечена заслуженная артистка России Аида Гарифуллина.
"Я рад выступать на лучшей сцене мира, благодарю всех людей, с которыми здесь встречался, ведь все лучшее, что во мне было - это то, что я перенимал на сцене от моих старших братьев, здесь все пропитано духом величайших артистов - это удовольствие, когда ты 75 лет проводишь в любимом Большом театре. В этом театре я получаю удивительную премию, пусть этот скрипичный ключ еще долго будет со мною - я не прекращаю свою работу", - отметил Васильев.
Балет Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля "Лебединое озеро" был признан балетом года, а оперой года - "Алеко" в постановке Севастопольского театра оперы и балета.
Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина получил приз в номинации "Оркестр года", а в номинации "Классический исполнитель из страны-партнера" лауреатами стали Марван Фаги и Саудовской Аравии, Мин Жуй из Китая, Мохамед Салех из Египта, Наоми Тагг из ЮАР, Рони Баррак из Ливана, Алихан Бейсеков из Казахстана, Эльнура Муктарбек из Киргизии и художественный руководитель Большого театра Беларуси Артем Макаров.
"Дирижером года" стал Николас Манн из Объединенных Арабских Эмиратов, а в номинации "Композитор года" победителем стал Валерий Воронов из Белоруссии.
Также лауреатом премии "Браво" в номинации "Классический альбом года" стал исполнитель на дудуке Эрик Мирзоян, а в специальной номинации "За поддержку классического искусства" награжден Газпромбанк.
В этот вечер зрители увидели фрагмент из балета "Габриэль Шанель" в исполнении народной артистки России, примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой и премьера Артемия Белякова.
Специальными гостями премии стали заслуженная артистка России, солистка большого театра Агунда Кулаева и артистка из Донецка Мария Полозова в дуэте с российским певцом Юрием Киселевым.
Премию посетили и звезды российской эстрады, среди которых Дмитрий Маликов, Алсу, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук, Александр Панайотов, Мот, Жасмин, Настасья Самбурская и многие другие.
Премия BraVo вручается с 2018 года и охватывает десятки стран Евразии. Одна из миссий проекта - поддержка молодых талантов. Лауреаты премии BraVo получают статуэтки от ювелирного дома Mercury.