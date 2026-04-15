В АКОРТ рассказали, какие продукты сильнее всего подешевели в марте
Рис. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Минимальные цены на социально значимые продукты в крупных торговых сетях РФ в марте 2026 года снизились на 9,1% к аналогичному периоду 2025 года, сильнее всего подешевели рис, белокочанная капуста и картофель, сообщили в Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).
"Минимальные цены на социально значимые продовольственные товары в крупных торговых сетях в марте снизились на 9,1% в сравнении с аналогичным месяцем 2025 года… Сильнее всего за год подешевели: рис (-30,9%), белокочанная капуста (-29,8%), картофель (-29,6%)", - говорится в сообщении.
Цены в годовом выражении снизились на продукты в 16 из 25 социально значимых категорий, отметили в АКОРТ. Так, свекла подешевела на 28,6%, сливочное масло – на 22,9%, а поваренная соль – на 22,2%. Стоимость молока снизилась на 4,3%, говядины - на 2%.
"Относительно февраля цены на социально значимые продукты в марте снизились на 0,4%. Наиболее заметно за месяц подешевели репчатый лук (-3,8%), говядина (-3,7%), ржаной и ржано-пшеничный хлеб (-3,7%), тушка цыпленка-бройлера (-3,6%), сезонные яблоки (-2,5%), свинина и сливочное масло (по -1,4%)", - рассказали в АКОРТ.
По данным АКОРТ, наценка крупных торговых сетей на социально значимые продукты "первой цены" в марте снизилась до рекордного минимума 1,6%: в феврале она составляла 2,2%, в марте 2025 года - 4,4%.