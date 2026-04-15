Российский рынок акций умеренно растет днем среды

Российский рынок акций днем среды демонстрирует умеренный рост, отходя все дальше от поддержки на 2700 пунктах по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов. | 15.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем среды демонстрирует умеренный рост, отходя все дальше от поддержки на 2700 пунктах по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов. Индекс Мосбиржи к 15.35 мск рос на 0,31% до 2 733,95 пункта. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,7%, до 95,45 доллара за баррель. Российский рынок акций в среду находится под давлением на фоне новостей о том, что США близки к завершению операции против Ирана, что усиливает ожидания деэскалации и способствует снижению нефтяных котировок, комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам". "После резкого роста сырьевых цен рынок выглядит осторожнее. Нефть остается очень дорогой, но крепкий рубль по-прежнему сдерживает интерес к экспортерам и не дает индексу уверенно идти вверх", - говорит Владимир Чернов из Freedom Finance Global. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ В лидерах роста - акции "СПБ биржи" (+2,45%), ЛСР (+2,13%), "Северстали" (+2,06%), "Позитива" (+1,9%) и "ЭН+ Груп" (+1,83%). "Алроса" получает поддержку от ожиданий роста спроса и цен на крупные алмазы в 2026 году. Рост ВК выглядит более сдержанным, но бумаги поддерживает курс компании на улучшение рентабельности и снижение долговой нагрузки перед размещением облигаций", - отметил Чернов. Также лидерах снижения – акции "Московского кредитного банка" (-3,68%), ДВМП (-1,75%), "Вуш Холдинга" (-1,44%), "Новабев Групп" (-1,03%) и "Самолета" (-0,75%). Прогнозы"Темпы снижения индекса Мосбиржи замедлились... после непрерывного падения в предыдущие пять недель. В прошлом столь продолжительные периоды снижения чередовались восстановлением индекса. Таким образом, можно предположить, что индекс Мосбиржи нащупает дно около 2700 пунктов или немногим ниже", - делится Александр Дудников из компании "Цифра брокер". Чернов ожидает индекс Мосбиржи на завершении основной торговой сессии в диапазоне 2700-2750 пункта.

