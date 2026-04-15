Российский рынок акций умеренно растет днем среды - 15.04.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно растет днем среды
Российский рынок акций днем среды демонстрирует умеренный рост, отходя все дальше от поддержки на 2700 пунктах по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов. | 15.04.2026, ПРАЙМ
15:59 15.04.2026
 
Российский рынок акций умеренно растет днем среды

Российский рынок акций днем среды демонстрирует умеренный рост

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем среды демонстрирует умеренный рост, отходя все дальше от поддержки на 2700 пунктах по индексу Мосбиржи, следует из данных торгов.
Индекс Мосбиржи к 15.35 мск рос на 0,31% до 2 733,95 пункта.
Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,7%, до 95,45 доллара за баррель.
Российский рынок акций в среду находится под давлением на фоне новостей о том, что США близки к завершению операции против Ирана, что усиливает ожидания деэскалации и способствует снижению нефтяных котировок, комментирует Максим Абрамов из ФГ "Финам".
"После резкого роста сырьевых цен рынок выглядит осторожнее. Нефть остается очень дорогой, но крепкий рубль по-прежнему сдерживает интерес к экспортерам и не дает индексу уверенно идти вверх", - говорит Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ
В лидерах роста - акции "СПБ биржи" (+2,45%), ЛСР (+2,13%), "Северстали" (+2,06%), "Позитива" (+1,9%) и "ЭН+ Груп" (+1,83%).
"Алроса" получает поддержку от ожиданий роста спроса и цен на крупные алмазы в 2026 году. Рост ВК выглядит более сдержанным, но бумаги поддерживает курс компании на улучшение рентабельности и снижение долговой нагрузки перед размещением облигаций", - отметил Чернов.
Также лидерах снижения – акции "Московского кредитного банка" (-3,68%), ДВМП (-1,75%), "Вуш Холдинга" (-1,44%), "Новабев Групп" (-1,03%) и "Самолета" (-0,75%).

Прогнозы

"Темпы снижения индекса Мосбиржи замедлились... после непрерывного падения в предыдущие пять недель. В прошлом столь продолжительные периоды снижения чередовались восстановлением индекса. Таким образом, можно предположить, что индекс Мосбиржи нащупает дно около 2700 пунктов или немногим ниже", - делится Александр Дудников из компании "Цифра брокер".
Чернов ожидает индекс Мосбиржи на завершении основной торговой сессии в диапазоне 2700-2750 пункта.
ЭкономикаРынокТоргиИндексыСШАИРАНВладимир ЧерновМосбиржаФинамСеверсталь
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
