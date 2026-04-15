Суд отклонил апелляцию API Bank на действия АСВ при ликвидации "Киви банка"

2026-04-15T08:32+0300

МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией отказался признать незаконными действия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) как ликвидатора "Киви банка", заключавшиеся в перечислении причитающихся сербскому API Bank денег на депозит нотариуса. Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, апелляционный суд отклонил жалобу сербского банка на вынесенное в январе определение арбитражного суда Москвы. API Bank оспаривал внесение денежных средств в размере свыше 176 миллионов рублей на депозит нотариуса и просил обязать АСВ перечислить около 151 миллиона рублей по реквизитам, представленным им при включении его требования в реестр требований кредиторов, а также осуществить выплату мораторных процентов, рассчитанных на дату фактического погашения задолженности. Суд первой инстанции установил, что конечный бенефициар сербского банка – Андрей Шляховой, который также является бенефициаром обанкротившегося банка "Агросоюз". В деле о банкротстве "Агросоюза" к Шляховому предъявлены требования о взыскании убытков и приняты обеспечительные меры в виде запрета "Киви банку" производить расчеты с API Bank "кроме как посредством внесения денежных средств в депозит нотариуса с целью их резервирования". Как отметил суд, в противном случае полученные API Bank денежные средства "де-факто будут направлены Шляховому А.З., что существенно затруднит исполнение судебного акта о взыскании убытков", временный же запрет на распоряжение имуществом "позволит избежать ситуации, когда средства, полагающиеся кредиторам ООО "КБ "Агросоюз", будут сокрыты". Арбитражный суд Москвы в ноябре удовлетворил заявление АСВ о завершении ликвидации "Киви банка". Как пояснил тогда в суде представитель АСВ, вся задолженность банка была погашена. Общий размер требований, по его словам, превышал 20 миллиардов рублей. Банк России в феврале 2024 года отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства.

