Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отклонил апелляцию API Bank на действия АСВ при ликвидации "Киви банка" - 15.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260415/apellyatsiya--869174650.html
Суд отклонил апелляцию API Bank на действия АСВ при ликвидации "Киви банка"
Суд отклонил апелляцию API Bank на действия АСВ при ликвидации "Киви банка" - 15.04.2026, ПРАЙМ
Суд отклонил апелляцию API Bank на действия АСВ при ликвидации "Киви банка"
Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией отказался признать незаконными действия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) как... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T08:32+0300
2026-04-15T08:32+0300
финансы
банки
москва
агентство по страхованию вкладов
"киви банк"
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_169d53c7141e1d60bd1a90aa4a8531a1.jpg
МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией отказался признать незаконными действия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) как ликвидатора "Киви банка", заключавшиеся в перечислении причитающихся сербскому API Bank денег на депозит нотариуса. Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, апелляционный суд отклонил жалобу сербского банка на вынесенное в январе определение арбитражного суда Москвы. API Bank оспаривал внесение денежных средств в размере свыше 176 миллионов рублей на депозит нотариуса и просил обязать АСВ перечислить около 151 миллиона рублей по реквизитам, представленным им при включении его требования в реестр требований кредиторов, а также осуществить выплату мораторных процентов, рассчитанных на дату фактического погашения задолженности. Суд первой инстанции установил, что конечный бенефициар сербского банка – Андрей Шляховой, который также является бенефициаром обанкротившегося банка "Агросоюз". В деле о банкротстве "Агросоюза" к Шляховому предъявлены требования о взыскании убытков и приняты обеспечительные меры в виде запрета "Киви банку" производить расчеты с API Bank "кроме как посредством внесения денежных средств в депозит нотариуса с целью их резервирования". Как отметил суд, в противном случае полученные API Bank денежные средства "де-факто будут направлены Шляховому А.З., что существенно затруднит исполнение судебного акта о взыскании убытков", временный же запрет на распоряжение имуществом "позволит избежать ситуации, когда средства, полагающиеся кредиторам ООО "КБ "Агросоюз", будут сокрыты". Арбитражный суд Москвы в ноябре удовлетворил заявление АСВ о завершении ликвидации "Киви банка". Как пояснил тогда в суде представитель АСВ, вся задолженность банка была погашена. Общий размер требований, по его словам, превышал 20 миллиардов рублей. Банк России в феврале 2024 года отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства.
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860418821_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_32a456d40681f21b0012c781a4ac538a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, москва, агентство по страхованию вкладов, "киви банк"
Финансы, Банки, МОСКВА, Агентство по страхованию вкладов, "Киви банк"
08:32 15.04.2026
 
Суд отклонил апелляцию API Bank на действия АСВ при ликвидации "Киви банка"

Апелляция не признала незаконными действия АСВ как ликвидатора "Киви банка"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд вслед за нижестоящей инстанцией отказался признать незаконными действия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) как ликвидатора "Киви банка", заключавшиеся в перечислении причитающихся сербскому API Bank денег на депозит нотариуса.
Как говорится в материалах, изученных РИА Новости, апелляционный суд отклонил жалобу сербского банка на вынесенное в январе определение арбитражного суда Москвы.
API Bank оспаривал внесение денежных средств в размере свыше 176 миллионов рублей на депозит нотариуса и просил обязать АСВ перечислить около 151 миллиона рублей по реквизитам, представленным им при включении его требования в реестр требований кредиторов, а также осуществить выплату мораторных процентов, рассчитанных на дату фактического погашения задолженности.
Суд первой инстанции установил, что конечный бенефициар сербского банка – Андрей Шляховой, который также является бенефициаром обанкротившегося банка "Агросоюз". В деле о банкротстве "Агросоюза" к Шляховому предъявлены требования о взыскании убытков и приняты обеспечительные меры в виде запрета "Киви банку" производить расчеты с API Bank "кроме как посредством внесения денежных средств в депозит нотариуса с целью их резервирования".
Как отметил суд, в противном случае полученные API Bank денежные средства "де-факто будут направлены Шляховому А.З., что существенно затруднит исполнение судебного акта о взыскании убытков", временный же запрет на распоряжение имуществом "позволит избежать ситуации, когда средства, полагающиеся кредиторам ООО "КБ "Агросоюз", будут сокрыты".
Арбитражный суд Москвы в ноябре удовлетворил заявление АСВ о завершении ликвидации "Киви банка". Как пояснил тогда в суде представитель АСВ, вся задолженность банка была погашена. Общий размер требований, по его словам, превышал 20 миллиардов рублей.
Банк России в феврале 2024 года отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства.
ФинансыБанкиМОСКВААгентство по страхованию вкладов"Киви банк"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала