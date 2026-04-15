Эксперт: Арктика нуждается в новых объектах для инвестиций

Эксперт: Арктика нуждается в новых объектах для инвестиций - 15.04.2026, ПРАЙМ

Эксперт: Арктика нуждается в новых объектах для инвестиций

Условия инвестиционной политики в Арктике требуют изменения подходов и нуждаются в новых объектах для инвестиций, в частности выгодным решением будут вложения в

2026-04-15T04:20+0300

2026-04-15T04:20+0300

2026-04-15T04:20+0300

МУРМАНСК, 15 апр - ПРАЙМ. Условия инвестиционной политики в Арктике требуют изменения подходов и нуждаются в новых объектах для инвестиций, в частности выгодным решением будут вложения в создание новых центров обработки данных в Арктической зоне, отметил в разговоре с РИА Новости координатор экспертного совета проектного офиса развития Арктики (ПОРА), доцент Института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников. "Современные условия инвестиционной политики, развитие Арктической зоны требуют изменения подходов и, на мой взгляд, изменения объектов инвестирования. Арктика нуждается в новой современной инвестиционной политике. И мы должны выбирать уже новые объекты для инвестиций, которые не прописаны на сегодня в арктической стратегии", - считает эксперт. Говоря о возможных объектах для инвестиций, Воротников выделяет инвестирование в развитие центров обработки данных. На сегодняшний день основная проблемы при их создании - необходимость охлаждения аппаратуры. Кроме того, для их работы требуется большое количество энергии. Например, по словам эксперта, на сегодняшний день в центре России энергетической мощности для действия ЦОДов уже практически не осталось. "Арктика в этом смысле - благодатный край. Во-первых, температуры позволяют более активно использовать ЦОДы, так как их не надо охлаждать. Плюс Россия имеет возможность строить атомные электростанции малой мощности, которые могут работать как в автоматическом режиме, так и в режиме эксплуатации. Существует же система подготовки кадров для работы на этих станциях", - пояснил Воротников. Эксперт подчеркнул, что в ЦОДах нуждаются страны БРИКС, и Россия могла бы эксплуатировать их совместно с теми странами, которые будут финансировать строительство ЦОДов и готовить специалистов для их обслуживания. Самой России ЦОДы нужны, в частности, для более эффективного эксплуатирования Северного морского пути и улучшения навигации, создание его цифрового двойника. В целом это повысит национальную безопасность. "То есть для России открывается огромный перспективный рынок, который закрепит наши позиции на рынке мировом. А во-вторых, это достаточно большая ниша для развития экономики, для получения доходов для России", - резюмировал эксперт.

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

арктика, ранхигс, цод