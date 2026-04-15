https://1prime.ru/20260415/benzin-869192901.html
Бессент надеется, что бензин в США подешевеет до трех долларов летом
Бессент надеется, что бензин в США подешевеет до трех долларов летом - 15.04.2026, ПРАЙМ
Бессент надеется, что бензин в США подешевеет до трех долларов летом
Министр финансов США Скотт Бессент выразил надежду, что цена бензина в стране летом опустится до 3 долларов за галлон (3,8 литра). | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T21:22+0300
2026-04-15T21:22+0300
2026-04-15T21:22+0300
сша
ормузский пролив
вашингтон
скотт бессент
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864126430_0:0:2702:1520_1920x0_80_0_0_e57cc7e1d2d926346d4eaab520f54c21.jpg
ВАШИНГТОН, 15 апр – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент выразил надежду, что цена бензина в стране летом опустится до 3 долларов за галлон (3,8 литра). "Я оптимистично настроен по поводу того, что где-то между 20 июня и 20 сентября цена у нас снова может быть 3 доллара", - сказал Бессент журналистам в среду. Он подчеркнул, что администрация следит за ситуацией. По его словам, владельцы бензоколонок серьезно повысили цены, когда поднялась стоимость нефти. "Мы надеемся, что понизят цены так же быстро, как будет дешеветь нефть", - добавил министр. По данным Американской автомобильной ассоциации (ААА), средняя цена галлона самой распространенной категории Regular (аналог российского А-92) за сутки понизилась в США на цент. Теперь она составляет 4,108 доллара за галлон (3,8 литра) или 81,32 рубля за литр. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
сша
ормузский пролив
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/01/864126430_166:0:2702:1902_1920x0_80_0_0_3b5800297e4902c7929b9f55c34a843e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, ормузский пролив, вашингтон, скотт бессент
США, Ормузский пролив, ВАШИНГТОН, Скотт Бессент
Бессент надеется, что бензин в США подешевеет до трех долларов летом
Бессент надеется, что цена бензина в США летом опустится до 3 долларов за галлон