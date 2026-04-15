Бессент надеется, что бензин в США подешевеет до трех долларов летом - 15.04.2026, ПРАЙМ
Бессент надеется, что бензин в США подешевеет до трех долларов летом
Министр финансов США Скотт Бессент выразил надежду, что цена бензина в стране летом опустится до 3 долларов за галлон (3,8 литра). | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T21:22+0300
ВАШИНГТОН, 15 апр – ПРАЙМ. Министр финансов США Скотт Бессент выразил надежду, что цена бензина в стране летом опустится до 3 долларов за галлон (3,8 литра). "Я оптимистично настроен по поводу того, что где-то между 20 июня и 20 сентября цена у нас снова может быть 3 доллара", - сказал Бессент журналистам в среду. Он подчеркнул, что администрация следит за ситуацией. По его словам, владельцы бензоколонок серьезно повысили цены, когда поднялась стоимость нефти. "Мы надеемся, что понизят цены так же быстро, как будет дешеветь нефть", - добавил министр. По данным Американской автомобильной ассоциации (ААА), средняя цена галлона самой распространенной категории Regular (аналог российского А-92) за сутки понизилась в США на цент. Теперь она составляет 4,108 доллара за галлон (3,8 литра) или 81,32 рубля за литр. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
сша, ормузский пролив, вашингтон, скотт бессент
США, Ормузский пролив, ВАШИНГТОН, Скотт Бессент
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
