Британцы не воспринимают всерьез попытки связать проблемы с Россией

Жители Великобритании уже не воспринимают всерьез попытки властей и СМИ связать внутренние проблемы страны с Россией и ее президентом Владимиром Путиным,... | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T03:49+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Жители Великобритании уже не воспринимают всерьез попытки властей и СМИ связать внутренние проблемы страны с Россией и ее президентом Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй. В разговоре с агентством на полях прошедшего Московского экономического форума он отметил, что руководство и пресса королевства до сих пор пытаются объяснять проблемы Британии происками России. "Однако когда в газетах пишут, что у нас отключилось отопление из-за Владимира Путина, почти все над этим смеются, и когда заявляют, что многочисленные провалы Британии - тоже дело рук Путина, это никто всерьез уже не воспринимает", - сказал собеседник. Провал этого курса британских властей подтверждается рекордно низким уровнем поддержки премьер-министра Кира Стармера среди населения, уверен Гэллоуэй. Он подчеркнул, что рейтинг премьера не упал бы так сильно, если бы британцы верили в некую роль России в проблемах королевства.

