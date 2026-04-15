Британцы не воспринимают всерьез попытки связать проблемы с Россией - 15.04.2026, ПРАЙМ
Британцы не воспринимают всерьез попытки связать проблемы с Россией
Британцы не воспринимают всерьез попытки связать проблемы с Россией - 15.04.2026, ПРАЙМ
Британцы не воспринимают всерьез попытки связать проблемы с Россией
Жители Великобритании уже не воспринимают всерьез попытки властей и СМИ связать внутренние проблемы страны с Россией и ее президентом Владимиром Путиным,... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T03:49+0300
2026-04-15T04:22+0300
общество
мировая экономика
великобритания
владимир путин
кир стармер
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Жители Великобритании уже не воспринимают всерьез попытки властей и СМИ связать внутренние проблемы страны с Россией и ее президентом Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй. В разговоре с агентством на полях прошедшего Московского экономического форума он отметил, что руководство и пресса королевства до сих пор пытаются объяснять проблемы Британии происками России. "Однако когда в газетах пишут, что у нас отключилось отопление из-за Владимира Путина, почти все над этим смеются, и когда заявляют, что многочисленные провалы Британии - тоже дело рук Путина, это никто всерьез уже не воспринимает", - сказал собеседник. Провал этого курса британских властей подтверждается рекордно низким уровнем поддержки премьер-министра Кира Стармера среди населения, уверен Гэллоуэй. Он подчеркнул, что рейтинг премьера не упал бы так сильно, если бы британцы верили в некую роль России в проблемах королевства.
великобритания
общество , мировая экономика, великобритания, владимир путин, кир стармер
Общество , Мировая экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Владимир Путин, Кир Стармер
03:49 15.04.2026 (обновлено: 04:22 15.04.2026)
 
Британцы не воспринимают всерьез попытки связать проблемы с Россией

Гэллоуэй: британцы уже не воспринимают всерьез попытки связать проблемы с Россией

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Жители Великобритании уже не воспринимают всерьез попытки властей и СМИ связать внутренние проблемы страны с Россией и ее президентом Владимиром Путиным, рассказал РИА Новости глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй.
В разговоре с агентством на полях прошедшего Московского экономического форума он отметил, что руководство и пресса королевства до сих пор пытаются объяснять проблемы Британии происками России.
"Однако когда в газетах пишут, что у нас отключилось отопление из-за Владимира Путина, почти все над этим смеются, и когда заявляют, что многочисленные провалы Британии - тоже дело рук Путина, это никто всерьез уже не воспринимает", - сказал собеседник.
Провал этого курса британских властей подтверждается рекордно низким уровнем поддержки премьер-министра Кира Стармера среди населения, уверен Гэллоуэй. Он подчеркнул, что рейтинг премьера не упал бы так сильно, если бы британцы верили в некую роль России в проблемах королевства.
 
ОбществоМировая экономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯВладимир ПутинКир Стармер
 
 
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
