"Это война". На Западе испугались хода Британии против России

Решение Великобритании начать поставки своих беспилотников Украине ведет к прямому конфликту с Россией, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо... | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T17:09+0300

МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Решение Великобритании начать поставки своих беспилотников Украине ведет к прямому конфликту с Россией, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Это существенная эскалация со стороны Лондона, ведущая к войне против России", — написал он в социальной сети X.Финский политик также высказался против усиления военной поддержки Украины другими западными странами.В среду британском министерстве обороны заявили, что Соединенное Королевство поставит Киеву 120 тысяч беспилотников в 2026 году.В частности, Лондон передаст тысячи беспилотников дальнего радиуса действия, разведывательных, логистических и морских дронов. Большинство из них будут произведены в Британии такими компаниями, как Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics.

