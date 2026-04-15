https://1prime.ru/20260415/britaniya-869187475.html
"Это война". На Западе испугались хода Британии против России
Решение Великобритании начать поставки своих беспилотников Украине ведет к прямому конфликту с Россией, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо...
мировая экономика
украина
лондон
запад
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865675772_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8615ada5297e626ec8c3635ff630540b.jpg
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Решение Великобритании начать поставки своих беспилотников Украине ведет к прямому конфликту с Россией, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Это существенная эскалация со стороны Лондона, ведущая к войне против России", — написал он в социальной сети X.Финский политик также высказался против усиления военной поддержки Украины другими западными странами.В среду британском министерстве обороны заявили, что Соединенное Королевство поставит Киеву 120 тысяч беспилотников в 2026 году.В частности, Лондон передаст тысячи беспилотников дальнего радиуса действия, разведывательных, логистических и морских дронов. Большинство из них будут произведены в Британии такими компаниями, как Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865675772_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e193a2eb2b3f05f85c224ef20b3a98b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Мема: поставка Британией беспилотников Украине ведет к прямой войне с Россией