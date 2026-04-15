"Это война". На Западе испугались хода Британии против России - 15.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260415/britaniya-869187475.html
"Это война". На Западе испугались хода Британии против России
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865675772_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8615ada5297e626ec8c3635ff630540b.jpg
https://1prime.ru/20260415/finlyandiya-869187341.html
https://1prime.ru/20260415/zelenskiy-869187203.html
украина
лондон
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/12/865675772_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e193a2eb2b3f05f85c224ef20b3a98b8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
17:09 15.04.2026
 
"Это война". На Западе испугались хода Британии против России

Мема: поставка Британией беспилотников Украине ведет к прямой войне с Россией

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
Флаги Великобритании в Лондоне
© РИА Новости . Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Решение Великобритании начать поставки своих беспилотников Украине ведет к прямому конфликту с Россией, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Это существенная эскалация со стороны Лондона, ведущая к войне против России", — написал он в социальной сети X.
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
"Будут на границе". СМИ рассказали о опасном плане Финляндии против России
17:08
Финский политик также высказался против усиления военной поддержки Украины другими западными странами.
В среду британском министерстве обороны заявили, что Соединенное Королевство поставит Киеву 120 тысяч беспилотников в 2026 году.
В частности, Лондон передаст тысячи беспилотников дальнего радиуса действия, разведывательных, логистических и морских дронов. Большинство из них будут произведены в Британии такими компаниями, как Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
На Западе забили тревогу из-за состояния Зеленского после выборов в Венгрии
17:06
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала