UffLook: россияне готовы доплачивать за "особые" часы
UffLook: россияне готовы доплачивать за "особые" часы - 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T11:16+0300
https://1prime.ru/20260414/sposoby-869141698.html
UffLook: россияне всё чаще готовы доплачивать за кастомизацию часов
МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Около 60% россиян готовы доплачивать за индивидуальный дизайн товаров, и этот запрос уже меняет целые категории — от одежды до аксессуаров. Одним из самых быстрорастущих сегментов становится кастомизация часов, свидетельствуют данные компании UffLook.
"Сегодня даже в недорогих моделях клиент хочет уникальность. Речь не только о внешнем виде — это желание выделиться и подчеркнуть свою индивидуальность", — заявил владелец часовой мастерской UffLook Денис Бигден.
Хакеры могут взламывать умные часы для кражи данных, рассказал эксперт
Рынок персонализированных часов демонстрирует активный рост. По данным IMARC Group, объем российского часового рынка в 2024 году оценивался в 132 миллиарда рублей, а к 2033 году может достичь 205 миллиардов рублей (среднегодовой темп — около 4–5%). Сегмент кастомизации развивается быстрее за счёт роста среднего чека и высокой вовлечённости клиента.
Глобальный рынок часов, по оценке Mordor Intelligence, к 2025 году может достичь $127,5 миллиарда, причём дополнительный рост во многом обеспечат кастомизированные решения. Исторически персонализация часов была нишевым сервисом для коллекционеров, но с развитием технологий она перешла в массовый сегмент.