UffLook: россияне готовы доплачивать за "особые" часы - 15.04.2026, ПРАЙМ

Около 60% россиян готовы доплачивать за индивидуальный дизайн товаров, и этот запрос уже меняет целые категории — от одежды до аксессуаров. Одним из самых...

МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Около 60% россиян готовы доплачивать за индивидуальный дизайн товаров, и этот запрос уже меняет целые категории — от одежды до аксессуаров. Одним из самых быстрорастущих сегментов становится кастомизация часов, свидетельствуют данные компании UffLook."Сегодня даже в недорогих моделях клиент хочет уникальность. Речь не только о внешнем виде — это желание выделиться и подчеркнуть свою индивидуальность", — заявил владелец часовой мастерской UffLook Денис Бигден.Рынок персонализированных часов демонстрирует активный рост. По данным IMARC Group, объем российского часового рынка в 2024 году оценивался в 132 миллиарда рублей, а к 2033 году может достичь 205 миллиардов рублей (среднегодовой темп — около 4–5%). Сегмент кастомизации развивается быстрее за счёт роста среднего чека и высокой вовлечённости клиента.Глобальный рынок часов, по оценке Mordor Intelligence, к 2025 году может достичь $127,5 миллиарда, причём дополнительный рост во многом обеспечат кастомизированные решения. Исторически персонализация часов была нишевым сервисом для коллекционеров, но с развитием технологий она перешла в массовый сегмент.

общество , исследование, технологии