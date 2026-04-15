https://1prime.ru/20260415/chay-869192762.html

"Абрау-Дюрсо" объявил о выходе в новую категорию игристых чаев

2026-04-15T21:10+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/83920/00/839200060_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7013c61c5b0c9f2b40d6a467a8d41004.jpg

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Производитель вин "Абрау-Дюрсо" объявил о выходе в новую категорию игристых чаев, которые должны стать альтернативой безалкогольному вину, сообщила компания. "Игристый чай - это уникальное направление в мире безалкогольных напитков, созданное для высокой гастрономии и призванное стать альтернативой безалкогольному вину в картах премиальных ресторанов", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Абрау-Дюрсо" выступает флагманом развития категории игристого чая в России. Компания выпускает два дебютных релиза из различных сортов чая - "Тегуаньинь" и "Молочный улун". Напитки производятся методом традиционного заваривания, сохраняя максимальную экстракцию полезных веществ и натуральность ароматики, и не содержат добавленного сахара. В состав входит сок винограда сорта "шардоне". Уточняется, что начало продаж запланировано на апрель 2026 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

