"Абрау-Дюрсо" объявил о выходе в новую категорию игристых чаев - 15.04.2026, ПРАЙМ
"Абрау-Дюрсо" объявил о выходе в новую категорию игристых чаев
"Абрау-Дюрсо" объявил о выходе в новую категорию игристых чаев - 15.04.2026, ПРАЙМ
"Абрау-Дюрсо" объявил о выходе в новую категорию игристых чаев
Производитель вин "Абрау-Дюрсо" объявил о выходе в новую категорию игристых чаев, которые должны стать альтернативой безалкогольному вину, сообщила компания. | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T21:10+0300
2026-04-15T21:10+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Производитель вин "Абрау-Дюрсо" объявил о выходе в новую категорию игристых чаев, которые должны стать альтернативой безалкогольному вину, сообщила компания. "Игристый чай - это уникальное направление в мире безалкогольных напитков, созданное для высокой гастрономии и призванное стать альтернативой безалкогольному вину в картах премиальных ресторанов", - говорится в сообщении. Отмечается, что "Абрау-Дюрсо" выступает флагманом развития категории игристого чая в России. Компания выпускает два дебютных релиза из различных сортов чая - "Тегуаньинь" и "Молочный улун". Напитки производятся методом традиционного заваривания, сохраняя максимальную экстракцию полезных веществ и натуральность ароматики, и не содержат добавленного сахара. В состав входит сок винограда сорта "шардоне". Уточняется, что начало продаж запланировано на апрель 2026 года.
21:10 15.04.2026
 
"Абрау-Дюрсо" объявил о выходе в новую категорию игристых чаев

В "Абрау-Дюрсо" объявили о выходе в новую категорию игристых чаев

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Производитель вин "Абрау-Дюрсо" объявил о выходе в новую категорию игристых чаев, которые должны стать альтернативой безалкогольному вину, сообщила компания.
"Игристый чай - это уникальное направление в мире безалкогольных напитков, созданное для высокой гастрономии и призванное стать альтернативой безалкогольному вину в картах премиальных ресторанов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "Абрау-Дюрсо" выступает флагманом развития категории игристого чая в России.
Компания выпускает два дебютных релиза из различных сортов чая - "Тегуаньинь" и "Молочный улун". Напитки производятся методом традиционного заваривания, сохраняя максимальную экстракцию полезных веществ и натуральность ароматики, и не содержат добавленного сахара. В состав входит сок винограда сорта "шардоне".
Уточняется, что начало продаж запланировано на апрель 2026 года.
 
