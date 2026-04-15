Производитель стали ArcelorMittal ушел с румынского рынка, пишут СМИ
2026-04-15T19:00+0300
КИШИНЕВ, 15 апр - ПРАЙМ. Крупнейший в мире производитель стали ArcelorMittal ушел с румынского рынка, компания продала свой завод ArcelorMittal Tubular Products (AMTP) в Романе фирме Interpipe, сообщает портал Economedia. "Крупнейший в мире производитель стали ArcelorMittal ушел из Румынии, но перед этим завершил продажу своего последнего завода, находящегося в местной собственности. Завод ArcelorMittal Tubular Products (AMTP) в Романе был продан второму по богатству украинцу Виктору Пинчуку. Его компания Interpipe завершила приобретение завода AMTP 31 марта 2026 года", - сообщает портал. Завод AMTP в Романе занимается производством бесшовных труб, производственное подразделение в Романе, насчитывающее более 300 сотрудников, теперь входит в международный портфель Interpipe. В прошлом году ArcelorMittal также продала завод ArcelorMittal Tubular Products в Яссах украинской группе "Метинвест". Завод производит сварные конструкционные трубы, предназначенные для строительной, инженерной, инфраструктурной и сельскохозяйственной отраслей.
