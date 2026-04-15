В ЦЭМИ оценили устойчивость российской экономики - 15.04.2026, ПРАЙМ
В ЦЭМИ оценили устойчивость российской экономики
Кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, продемонстрировал устойчивость российской экономики на общем фоне ухудшения глобальной ситуации, заявил РИА... | 15.04.2026, ПРАЙМ
10:49 15.04.2026
 
В ЦЭМИ оценили устойчивость российской экономики

Бахтизин: кризис на Ближнем Востоке показал устойчивость российской экономики

Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр – ПРАЙМ. Кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, продемонстрировал устойчивость российской экономики на общем фоне ухудшения глобальной ситуации, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
Международный валютный фонд в апрельском обзоре "Глобальная экономика в тени войны" повысил прогноз роста экономики России на 2026 год с 0,8% до 1,1%.
"На первый взгляд нынешний прогноз МВФ по России выглядит странно. Ведь в результате кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, мировая экономика замедляется, цепочки поставок рвутся, инфляционные риски растут, напряженность усиливается. Логично было бы ожидать обратного. Но в случае России работает немного другая логика, положительный эффект связан не столько с самим кризисом, сколько со способностью экономики адаптироваться к внешним шокам", - сказал Бахтизин.
По его словам, для России эта ситуация двойственная. "С одной стороны, более дорогая нефть и газ – это плюс, поскольку растут экспортные доходы. По оценкам МВФ, цены на энергоносители в 2026 году могут прибавить около 20%. Для экспортеров это серьезная поддержка", - заметил собеседник агентства.
С другой стороны, нельзя сказать, что дело только в наблюдаемом сейчас росте цен на энергоносители, добавил директор ЦЭМИ РАН.
"За последние годы российская экономика уже перестроилась. Изменилась логистика, усилилась переориентация на внешние рынки, прежде всего азиатские, появились новые торговые направления. Усилилась внутренняя переработка. Это снижает зависимость от внешних шоков. Особенно если сравнивать со странами, которые импортируют ресурсы и сейчас оказываются под наибольшим давлением", - добавил он.
По словам Бахтизина, Россия выглядит устойчивее, чем многие другие. "Эта устойчивость во многом связана с уже произошедшей адаптацией экономики к внешним шокам", - заключил он.
ЭкономикаМировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКМВФРАН
 
 
