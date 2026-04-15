Глава "Росинкаса" назвал первый регион, где появятся "белые" банкоматы - 15.04.2026, ПРАЙМ
Глава "Росинкаса" назвал первый регион, где появятся "белые" банкоматы
2026-04-15T01:18+0300
2026-04-15T01:32+0300
01:18 15.04.2026 (обновлено: 01:32 15.04.2026)
 
Глава "Росинкаса" назвал первый регион, где появятся "белые" банкоматы

В Тамбовской области запустили эксперимент по внедрению "белых" банкоматов

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Эксперимент по внедрению "белых" банкоматов запущен в Тамбовской области с региональными банками, рассказал в интервью РИА Новости президент "Росинкас" Сергей Верейкин.
"Росинкас" запустил эксперимент в Тамбовской области с региональными банками по созданию сети небанковских, так называемых "белых" банкоматов. Мы как единый оператор будем их обслуживать, а банки – платить нам небольшую абонентскую плату", - сообщил он.
По его словам, частота пополнения банкоматов зависит от логистики – того, насколько "умно" они обслуживаются.
"Сейчас банки направляют в "Росинкас" заявки на обслуживание банкоматов, когда в этом есть формальная необходимость. Если бы мы сами определяли график заездов, то могли бы сэкономить на грамотном построении маршрутной сети", - заключил Верейкин.
 
