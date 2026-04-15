Эксперт назвал три типа уловок супермаркетов - 15.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал три типа уловок супермаркетов
Эксперт назвал три типа уловок супермаркетов - 15.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт назвал три типа уловок супермаркетов
Супермаркеты устраивают акции "только сегодня" или "3 по цене 2", используют яркие ценники и включают ненавязчивую музыку, чтобы заставить покупателей тратить... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T04:47+0300
2026-04-15T04:47+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Супермаркеты устраивают акции "только сегодня" или "3 по цене 2", используют яркие ценники и включают ненавязчивую музыку, чтобы заставить покупателей тратить больше, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. По его словам, есть три типа уловок супермаркетов, которые заставляют покупателей тратить больше. К первому типу относятся уловки, которые подталкивают покупателей совершить импульсные покупки: акции "только сегодня" или "3 по цене 2", продажа шоколадок и жвачки у кассы. Еще супермаркеты могут стимулировать потратить больше, предлагая товары большими "семейными" упаковками, уточнил эксперт. Ко второму типу уловок он отнес те, что вынуждают как можно дольше находиться в супермаркете. Например, ненавязчивая спокойная музыка, ароматы выпечки и кофе, дегустации. Кроме того, магазины могут расставлять основные продукты – хлеб, яйца, молоко – дальше от входа, добавил Смирнов. Наконец, к третьему типу относятся уловки, смягчающие восприятие цен. Супермаркеты могут продавать товар за 999 рублей вместо 1000 рублей, указывать стоимость за 100 граммов вместо 1 килограмма и использовать яркие ценники, перечислил эксперт. "Кроме того, торговыми сетями активно используются различные программы лояльности, бонусы, баллы, акции для обладателей карт магазинов – все это мотивирует потребителей к дополнительным тратам", – заключил он.
04:47 15.04.2026
 
Эксперт назвал три типа уловок супермаркетов

Эксперт Смирнов: супермаркеты устраивают акции "только сегодня" или "3 по цене 2"

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Супермаркеты устраивают акции "только сегодня" или "3 по цене 2", используют яркие ценники и включают ненавязчивую музыку, чтобы заставить покупателей тратить больше, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
По его словам, есть три типа уловок супермаркетов, которые заставляют покупателей тратить больше.
К первому типу относятся уловки, которые подталкивают покупателей совершить импульсные покупки: акции "только сегодня" или "3 по цене 2", продажа шоколадок и жвачки у кассы. Еще супермаркеты могут стимулировать потратить больше, предлагая товары большими "семейными" упаковками, уточнил эксперт.
Ко второму типу уловок он отнес те, что вынуждают как можно дольше находиться в супермаркете. Например, ненавязчивая спокойная музыка, ароматы выпечки и кофе, дегустации. Кроме того, магазины могут расставлять основные продукты – хлеб, яйца, молоко – дальше от входа, добавил Смирнов.
Наконец, к третьему типу относятся уловки, смягчающие восприятие цен. Супермаркеты могут продавать товар за 999 рублей вместо 1000 рублей, указывать стоимость за 100 граммов вместо 1 килограмма и использовать яркие ценники, перечислил эксперт.
"Кроме того, торговыми сетями активно используются различные программы лояльности, бонусы, баллы, акции для обладателей карт магазинов – все это мотивирует потребителей к дополнительным тратам", – заключил он.
 
