СМИ: Европа разрабатывает план по содействию судоходству через пролив - 15.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: Европа разрабатывает план по содействию судоходству через пролив
Европейские страны разрабатывают послевоенный план создания широкой коалиции, не включающей США, которая будет содействовать беспрепятственному судоходству... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T00:00+0300
СМИ: Европа разрабатывает план по содействию судоходству через пролив

WSJ: ЕС разрабатывает план создания широкой коалиции, не включающей США

МОСКВА, 14 апр - ПРАЙМ. Европейские страны разрабатывают послевоенный план создания широкой коалиции, не включающей США, которая будет содействовать беспрепятственному судоходству через Ормузский пролив посредством отправки туда военных судов, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов.
"Европейские страны разрабатывают план создания широкой коалиции для содействия беспрепятственному судоходству через Ормузский пролив, включая отправку миноразведочных и других военных судов. Однако этот план будет разработан только после войны и может исключить одну конкретную страну - США", - пишет издание.
По словам высокопоставленного немецкого чиновника, европейский план, вероятно, будет включать Германию, которая до сих пор публично неохотно рассматривала возможность какого-либо военного вмешательства.
Отмечается, что некоторые разногласия между европейцами еще предстоит урегулировать. Например, французские дипломаты считают, что любое участие США в подобной операции сделает ее менее приемлемой для Ирана, а британские чиновники боятся, что исключение американцев разозлит президента США Дональда Трампа и ограничит масштабы операции.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
 
