"Будут на границе". СМИ рассказали о опасном плане Финляндии против России

Финляндия заказала дополнительные самоходные гаубицы K9 Thunder, которые будут размещены на границе с Россией, пишет Military Watch Magazine. | 15.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Финляндия заказала дополнительные самоходные гаубицы K9 Thunder, которые будут размещены на границе с Россией, пишет Military Watch Magazine."Финское министерство обороны заказало дополнительные 112 самоходных 155-мм гаубиц K9 Thunder; ожидается, что орудия будут развернуты в большом количестве на 1340 километровой границе с Россией", — говорится в публикации.Обозреватели отметили, что арсенал южнокорейской артиллерии этого вида в финской армии увеличится до 208 единиц.В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

