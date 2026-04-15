ФНС назвала причины отказа в налоговых вычетах - 15.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260415/fns-869169011.html
ФНС назвала причины отказа в налоговых вычетах
россия
экономика
общество
рф
фнс россии
фнс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869169011.jpg?1776209275
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Россияне сталкиваются с отказом в предоставлении налоговых вычетов зачастую из-за неправильного заполнения декларации 3-НДФЛ, а также отсутствия документов, подтверждающих право на вычет, рассказала РИА Новости Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ, приведя несколько примеров типичных ошибок граждан. "Наиболее популярные причины отказа в предоставлении налоговых вычетов - неправильное заполнение декларации 3-НДФЛ, а также отсутствие документов, подтверждающих право на получение вычета", - отметили в ФНС. В ведомстве рассказали о наиболее распространенных ошибках россиян при оформлении налогового вычета. Например, гражданин представляет уточненную налоговую декларацию с дополнительными налоговыми вычетами без отражения в ней вычетов, ранее заявленных в первичной декларации. В ФНС подчеркнули, что уточненная декларация 3-НДФЛ должна включать в себя все вычеты, заявленные в первичной декларации. Например, в первичной декларации заявлен налоговый соцвычет на расходы на лечение в размере 90 000 рублей, сумма возвращенного налога составила 11 700 рублей. В уточненной декларации заявлен только налоговый соцвычет по расходам на обучение ребенка на 50 000 рублей, сумма возврата по которому - 6 500 рублей. "Тем самым налогоплательщик фактически отказался от ранее заявленного социального вычета по лечению, поскольку не отразил его в уточненной декларации. В результате вместо дополнительно ожидаемых из бюджета 6 500 рублей образовалась задолженность в размере 5 200 рублей (11 700 - 6 500)", - пояснили в ФНС. В предоставлении вычета так же будет отказано, если, например, налогоплательщик не приложил к декларации соответствующие документы. "Все затраты на лечение, обучение, фитнес, покупку недвижимости должны подтверждаться соответствующими документами", - отмечает ФНС. Среди других типичных ошибок - отсутствие в декларации стандартных налоговых вычетов по сведениям о доходах, предоставленных работодателем; неправильное отнесение вычета к тому или иному налоговому периоду; неверно указанная в декларации на имущественный вычет сумма переходящего остатка, указали в ФНС. "При обнаружении ошибок или недостоверных сведений в представленной декларации отменить ее не получится. Необходимо представить уточненную декларацию, которая скорректирует ранее представленную", - подчеркнули в ведомстве. В случае, если налогоплательщик обнаружил начисление задолженности, с которой не согласен, необходимо обратиться в налоговый орган. Это можно сделать через личный кабинет, в инспекции или через сервис "Обратиться в ФНС России", отметили в ведомстве.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
02:27 15.04.2026
 
ФНС назвала причины отказа в налоговых вычетах

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала