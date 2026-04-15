Германия в тисках кризиса - 15.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260415/germaniya-869178582.html
Германия в тисках кризиса
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Мнения аналитиков
11:57 15.04.2026
 
Германия в тисках кризиса

Зайнуллин: экономика Германии пришла в ситуацию глобального экономического кризиса

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Сергей Зайнуллин
экономист, профессор кафедры рекламы университета "Синергия"
Все материалы
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Германия столкнулась с энергокризисом, когда возник дефицит энергоресурсов, еще в 2022-м. Заместить российские ресурсы она не смогла, потому что поставки из США были нерегулярными, ненадежными, к тому же гораздо дороже. Как сказал член правительства Франции, для европейских компаний стоимость американского газа примерно в четыре раза дороже, чем для американских компаний. Конечно, в таких условиях европейская продукция становится неконкурентоспособной.

Это привело к кризису в металлургии, химической промышленности и машиностроении Германии. Ситуация была усугублена ударом в спину со стороны американского союзника, который поднял пошлины на европейские товары до запретительного размера.
Сейчас, когда перекрыты поставки нефти и газа с Ближнего Востока, ситуация только ухудшилась. Надежда на американцев не оправдалась: США так и не смогли заключить мирный договор с Ираном и разблокировать Ормузский пролив.
Меры, которые сейчас пытаются предпринимать власти Германии, носят локальный характер. Экономика Германии пришла в ситуацию глобального экономического кризиса, рушится вся основа германской экономики, которая состояла в покупке дешевых товаров из России и других стран и в продаже им дорогой немецкой продукции.
Сейчас эта основа рушится, и попытки наладить ситуацию без коренных изменений выглядят, как попытка закрашивать трещины в доме, в то время как разрушается фундамент.
Чтобы спасти экономику Германии, необходимо коренным образом изменить экономическую политику, перейти от конфронтации с Россией к сотрудничеству с ней, возобновить взаимовыгодную торговлю. Вопрос в том, пойдет ли на это Россия, ведь Германия показала себя как ненадежный и даже вероломный сосед.
Автор – экономист, профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиков
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала