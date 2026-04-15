Германия в тисках кризиса

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Германия столкнулась с энергокризисом, когда возник дефицит энергоресурсов, еще в 2022-м. Заместить российские ресурсы она не смогла, потому что поставки из США были нерегулярными, ненадежными, к тому же гораздо дороже. Как сказал член правительства Франции, для европейских компаний стоимость американского газа примерно в четыре раза дороже, чем для американских компаний. Конечно, в таких условиях европейская продукция становится неконкурентоспособной. Это привело к кризису в металлургии, химической промышленности и машиностроении Германии. Ситуация была усугублена ударом в спину со стороны американского союзника, который поднял пошлины на европейские товары до запретительного размера. Сейчас, когда перекрыты поставки нефти и газа с Ближнего Востока, ситуация только ухудшилась. Надежда на американцев не оправдалась: США так и не смогли заключить мирный договор с Ираном и разблокировать Ормузский пролив. Меры, которые сейчас пытаются предпринимать власти Германии, носят локальный характер. Экономика Германии пришла в ситуацию глобального экономического кризиса, рушится вся основа германской экономики, которая состояла в покупке дешевых товаров из России и других стран и в продаже им дорогой немецкой продукции. Сейчас эта основа рушится, и попытки наладить ситуацию без коренных изменений выглядят, как попытка закрашивать трещины в доме, в то время как разрушается фундамент. Чтобы спасти экономику Германии, необходимо коренным образом изменить экономическую политику, перейти от конфронтации с Россией к сотрудничеству с ней, возобновить взаимовыгодную торговлю. Вопрос в том, пойдет ли на это Россия, ведь Германия показала себя как ненадежный и даже вероломный сосед.Автор – экономист, профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.