МВФ спрогнозировал рост мирового госдолга к 2031 году - 15.04.2026, ПРАЙМ
МВФ спрогнозировал рост мирового госдолга к 2031 году
16:17 15.04.2026
 
МВФ спрогнозировал рост мирового госдолга к 2031 году

МВФ: мировой госдолг в 2031 году превысит 102% размера глобальной экономики

ВАШИНГТОН, 15 апр – ПРАЙМ. Объем мирового госдолга к 2031 году увеличится на 7 процентных пунктов по сравнению с 2026 годом и превысит 102% мирового ВВП, говорится в опубликованном в среду докладе Международного валютного фонда (МВФ).
Согласно статистическим данным, в 2031 году госдолг составит 102,3%. По итогам 2026 года он прогнозируется на уровне 95,3%.
"Мировой государственный долг в 2025 году увеличился почти до 94%. По нынешним траекториям, он достигнет 100% в 2029 году", - говорится в докладе.
Там указывается, что такого уровня этот показатель достигал только после Второй мировой войны.
Как отметили в МВФ, существенное влияние на ситуацию оказала ситуация на Ближнем Востоке.
"Данный конфликт имеет существенный глобальный охват: из-за него нарушается энергоснабжение, ужесточаются финансовые условия", - говорится в докладе.
В МВФ также отметили, что прогнозируемый рост мирового долга в значительной степени отражает увеличение долга в двух крупнейших экономиках мира — Китае и Соединенных Штатах.
