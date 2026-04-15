МВФ спрогнозировал рост мирового госдолга к 2031 году
Объем мирового госдолга к 2031 году увеличится на 7 процентных пунктов по сравнению с 2026 годом и превысит 102% мирового ВВП
2026-04-15T16:17+0300
ВАШИНГТОН, 15 апр – ПРАЙМ. Объем мирового госдолга к 2031 году увеличится на 7 процентных пунктов по сравнению с 2026 годом и превысит 102% мирового ВВП, говорится в опубликованном в среду докладе Международного валютного фонда (МВФ). Согласно статистическим данным, в 2031 году госдолг составит 102,3%. По итогам 2026 года он прогнозируется на уровне 95,3%. "Мировой государственный долг в 2025 году увеличился почти до 94%. По нынешним траекториям, он достигнет 100% в 2029 году", - говорится в докладе. Там указывается, что такого уровня этот показатель достигал только после Второй мировой войны. Как отметили в МВФ, существенное влияние на ситуацию оказала ситуация на Ближнем Востоке. "Данный конфликт имеет существенный глобальный охват: из-за него нарушается энергоснабжение, ужесточаются финансовые условия", - говорится в докладе. В МВФ также отметили, что прогнозируемый рост мирового долга в значительной степени отражает увеличение долга в двух крупнейших экономиках мира — Китае и Соединенных Штатах.
мировая экономика, ближний восток, китай, мвф
МВФ: мировой госдолг в 2031 году превысит 102% размера глобальной экономики
