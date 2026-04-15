Госдума одобрила в I чтении проект об упрощении регистрации морских судов - 15.04.2026, ПРАЙМ
Госдума одобрила в I чтении проект об упрощении регистрации морских судов
Госдума одобрила в I чтении проект об упрощении регистрации морских судов

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на упрощение процедур регистрации судов, оптимизацию получения судовых документов и введение института мореходных книжек для моряков.
Законопроектом предлагается закрепить, что определение соответствия судна его идентифицирующим признакам при первичной государственной регистрации в российских реестрах будут проводить российские классификационные общества.
Проектом также предусматривается для судов, за исключением маломерных, используемых в некоммерческих целях, а также судов без экипажа на борту, освидетельствование Роспотребнадзором на соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам. По результатам предлагается выдавать санитарное свидетельство судна с записью в реестре, за выдачу которого взимается госпошлина.
Для непассажирских судов проектом предусматривается ежегодное подтверждение соблюдения санитарных требований.
Согласно проекту, выход судна из порта без санитарного свидетельства допускаться не будет.
Кроме того, проектом предлагается ввести мореходную книжку, содержащую сведения о работе и стаже плавания моряка в составе экипажа. Уточняется, что Минтранс России будет утверждать образец и описание бланка, требования к нему, порядок изготовления, оформления, выдачи и учёта, а также требования к заполнению, содержанию и хранению книжки её владельцем. Предусматривается, что члены экипажа, не имеющие личных медицинских книжек и медицинских заключений, к работе на судне допускаться не будут.
Депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР) в беседе с РИА Новости отметил, что самым важным блоком проекта является отмена обязательной регистрации судовых радиостанций с 1 января 2027 года, вместо этого вводится разрешительный режим.
"Мы убираем лишние барьеры, но сохраняем контроль за безопасностью и санитарией. Российский флаг должен стать привлекательным для судовладельцев. Это вопрос и экономической безопасности, и престижа морской отрасли. Законопроект – правильный шаг к тому, чтобы суда ходили под российским флагом, а не под чужим", – подчеркнул политик.
БизнесРОССИЯГосдумаРоспотребнадзорЛДПР
 
 
