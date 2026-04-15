Комитет ГД одобрил введение уголовной ответственности за незаконный майнинг - 15.04.2026, ПРАЙМ
Комитет ГД одобрил введение уголовной ответственности за незаконный майнинг
Комитет ГД одобрил введение уголовной ответственности за незаконный майнинг - 15.04.2026, ПРАЙМ
Комитет ГД одобрил введение уголовной ответственности за незаконный майнинг
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта о введении уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты в... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T13:30+0300
2026-04-15T13:30+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта о введении уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты в РФ. Документ внесен правительством РФ. Он вводит уголовную ответственность за майнинг цифровой валюты и осуществление деятельности оператора майнинговой инфраструктуры лицами, не включенными в реестры майнеров и операторов. Речь идет о случаях, когда в результате такой деятельности получен доход в крупном размере (свыше 3,5 миллиона рублей) либо гражданам, организациям или государству причинен ущерб в аналогичном размере. Такие преступления будут наказываться штрафом в размере до 1,5 миллионов рублей, обязательными работами на 480 часов или принудительными работами на срок до двух лет. А если подобные деяния совершены организованной группой либо они привели к извлечению дохода в особо крупном размере (сейчас - свыше 13 миллионов рублей) или причинили гражданам, организациям или государству такой же ущерб, то ответственность усиливается. В подобных случаях штраф составит от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей, также возможны принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на такой же срок, но со штрафом до 400 тысяч рублей или без него. Кроме того, в случае осуществления незаконных майнинга и деятельности оператора майнинговой инфраструктуры предусматривается возможность конфискации имущества. В то же время законопроект предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности лиц, виновных в незаконном майнинге или незаконной деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, в случае возмещения ущерба. Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в марте объяснял журналистам, что пока еще не все майнеры готовы входить в реестр и вести свою деятельность открыто. Но если кто-то занимается предпринимательской деятельностью не по закону, то, конечно, он должен нести за это ответственность, вплоть до уголовной, считает он. По данным ФНС России, майнингом криптовалюты в РФ могут заниматься около 50 тысяч субъектов (физических и юридических лиц). Однако в реестр майнеров включено только 1489 субъектов (609 юрлиц и 880 индивидуальных предпринимателей). Данная статистика позволяет сделать вывод об актуальности установления уголовной ответственности в отношении лиц, незаконно осуществляющих майнинг цифровой валюты, сказано в пояснительной записке.
финансы, россия, рф, фнс россии
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, ФНС России
13:30 15.04.2026
 
Комитет ГД одобрил введение уголовной ответственности за незаконный майнинг

Комитет Госдумы одобрил введение уголовной ответственности за незаконный майнинг

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта о введении уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты в РФ.
Документ внесен правительством РФ. Он вводит уголовную ответственность за майнинг цифровой валюты и осуществление деятельности оператора майнинговой инфраструктуры лицами, не включенными в реестры майнеров и операторов. Речь идет о случаях, когда в результате такой деятельности получен доход в крупном размере (свыше 3,5 миллиона рублей) либо гражданам, организациям или государству причинен ущерб в аналогичном размере.
Такие преступления будут наказываться штрафом в размере до 1,5 миллионов рублей, обязательными работами на 480 часов или принудительными работами на срок до двух лет. А если подобные деяния совершены организованной группой либо они привели к извлечению дохода в особо крупном размере (сейчас - свыше 13 миллионов рублей) или причинили гражданам, организациям или государству такой же ущерб, то ответственность усиливается.
В подобных случаях штраф составит от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей, также возможны принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на такой же срок, но со штрафом до 400 тысяч рублей или без него. Кроме того, в случае осуществления незаконных майнинга и деятельности оператора майнинговой инфраструктуры предусматривается возможность конфискации имущества.
В то же время законопроект предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности лиц, виновных в незаконном майнинге или незаконной деятельности оператора майнинговой инфраструктуры, в случае возмещения ущерба.
Заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в марте объяснял журналистам, что пока еще не все майнеры готовы входить в реестр и вести свою деятельность открыто. Но если кто-то занимается предпринимательской деятельностью не по закону, то, конечно, он должен нести за это ответственность, вплоть до уголовной, считает он.
По данным ФНС России, майнингом криптовалюты в РФ могут заниматься около 50 тысяч субъектов (физических и юридических лиц). Однако в реестр майнеров включено только 1489 субъектов (609 юрлиц и 880 индивидуальных предпринимателей). Данная статистика позволяет сделать вывод об актуальности установления уголовной ответственности в отношении лиц, незаконно осуществляющих майнинг цифровой валюты, сказано в пояснительной записке.
ЭкономикаФинансыРОССИЯРФФНС России
 
 
