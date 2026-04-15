Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России разработали ГОСТ на приготовление хвороста и маковника
В России разработали ГОСТ на приготовление хвороста и маковника
В России разработали ГОСТ на приготовление хвороста и маковника - 15.04.2026, ПРАЙМ
В России разработали ГОСТ на приготовление хвороста и маковника
Хворост и маковник получили рекомендации по технологии приготовления, они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, который есть в... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T01:48+0300
2026-04-15T02:36+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Хворост и маковник получили рекомендации по технологии приготовления, они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости. Так, тесто для хвороста готовят из пшеничной муки, растительного масла и сахарной пудры. Дополнительно можно добавить яйца, молоко или сметану, сливочное масло, а также крепкие спиртные напитки: ром, водку или коньяк. Получившееся тесто раскатывают и нарезают в виде фигурок или полосок, а затем жарят до хрустящего состояния во фритюре. При подаче хворост посыпают сахарной пудрой. Что касается маковника, то, прежде всего, дается его определение: это кондитерское изделие из макового семени, уваренного с медом и отформованного в виде небольших лепешек или пластинок. При этом допускается замена меда на медово-сахарный сироп.
бизнес, сельское хозяйство
Бизнес, Сельское хозяйство
01:48 15.04.2026 (обновлено: 02:36 15.04.2026)
 
В России разработали ГОСТ на приготовление хвороста и маковника

Хворост и маковник получили рекомендации по технологии приготовления

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Хворост и маковник получили рекомендации по технологии приготовления, они содержатся в проекте первого ГОСТа традиционной русской кухни, который есть в распоряжении РИА Новости.
Так, тесто для хвороста готовят из пшеничной муки, растительного масла и сахарной пудры. Дополнительно можно добавить яйца, молоко или сметану, сливочное масло, а также крепкие спиртные напитки: ром, водку или коньяк.
Получившееся тесто раскатывают и нарезают в виде фигурок или полосок, а затем жарят до хрустящего состояния во фритюре. При подаче хворост посыпают сахарной пудрой.
Что касается маковника, то, прежде всего, дается его определение: это кондитерское изделие из макового семени, уваренного с медом и отформованного в виде небольших лепешек или пластинок. При этом допускается замена меда на медово-сахарный сироп.
 
БизнесСельское хозяйство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
