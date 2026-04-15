Министр финансов США оценил, кому на рынке труда угрожает ИИ - 15.04.2026, ПРАЙМ
Министр финансов США оценил, кому на рынке труда угрожает ИИ
2026-04-15T01:18+0300
2026-04-15T01:32+0300
технологии
экономика
общество
сша
скотт бессент
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869168271.jpg?1776205928
01:18 15.04.2026 (обновлено: 01:32 15.04.2026)
 
Министр финансов США оценил, кому на рынке труда угрожает ИИ

Бессент: ИИ не отберет работу у людей, но преуспеют умеющие им пользоваться

ВАШИНГТОН, 15 апр - ПРАЙМ. Искусственный интеллект не отберет работу у людей, но преуспеют те, кто умеют им пользоваться, считает министр финансов США Скотт Бессент.
"Я не верю, что ИИ заберет работу у людей. Я думаю, люди, которые умеют пользоваться ИИ, могут забрать работу у людей", - сказал Бессент на мероприятии газеты Wall Street Journal.
Всегда в истории инновации приводили к расширению рынка труда, добавил американский министр.
 
