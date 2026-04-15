Министр финансов США оценил, кому на рынке труда угрожает ИИ
Искусственный интеллект не отберет работу у людей, но преуспеют те, кто умеют им пользоваться, считает министр финансов США Скотт Бессент. | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T01:18+0300
ВАШИНГТОН, 15 апр - ПРАЙМ. Искусственный интеллект не отберет работу у людей, но преуспеют те, кто умеют им пользоваться, считает министр финансов США Скотт Бессент. "Я не верю, что ИИ заберет работу у людей. Я думаю, люди, которые умеют пользоваться ИИ, могут забрать работу у людей", - сказал Бессент на мероприятии газеты Wall Street Journal. Всегда в истории инновации приводили к расширению рынка труда, добавил американский министр.
