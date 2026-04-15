Эксперт объяснила, в чем ограничены возможности ИИ
2026-04-15T16:34+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Искусственный интеллект в корне меняет привычный уклад жизни современного человека, но возможности ИИ ограничены, решать он помогает пока лишь рутинные бизнес-процессы, заявила РИА Новости руководитель группы экспертизы и финансовой поддержки Фонда "Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка" Анна Айриянц. "На мой взгляд, появление ИИ, конечно, в корне меняет привычный наш уклад жизни. Правильное его использование сильно сокращает время на рутинные процессы, автоматизируя задачи, являющиеся "типовыми" бизнес-процессами", - сказала она в кулуарах ХХVI апрельской международной научной конференции имени Е.Г. Ясина в НИУ ВШЭ. Если же, по ее словам, "речь про нечто более конгруэнтное и комплексное, то без человеческого интеллекта, увы, пока никуда". "Иными словами, ИИ актуален исключительно в тех задачах, по которым прописан уже алгоритм и есть понятная повторяемость", - подчеркнула собеседница агентства. "Помимо того, что ИИ пока еще часто "галлюционирует", есть и чисто человеческий фактор - поддержка экспертная и моральная. Поэтому профессии, сопряженные с консалтингом по самому широкому спектру вопросов и индивидуализированными услугами еще точно какое-то время останутся востребованными", - заключила Айриянц.
Эксперт Айриянц: ИИ помогает пока лишь рутинные бизнес-процессы
