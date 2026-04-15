Инфляция в России с 7 по 13 апреля оказалась нулевой

Инфляция в России за период с 7 по 13 апреля оказалась нулевой, с начала года цены выросли на 3,15%, следует из данных Росстата.

2026-04-15T19:22+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 7 по 13 апреля оказалась нулевой, с начала года цены выросли на 3,15%, следует из данных Росстата. "За период с 7 по 13 апреля 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,00%, с начала месяца - 100,17%, с начала года - 103,15%", - говорится в документе статистического ведомства. Цены на плодоовощную продукцию за отчетный период в среднем снизились на 0,1%, в том числе на огурцы - на 1,3%, лук - на 0,8%, бананы и яблоки - на 0,3%. Выросли цены на свеклу - на 0,8%, помидоры - на 0,7%, капусту - на 0,6%, морковь - на 0,3%, картофель - на 0,2%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 7 по 13 апреля подорожали сахар - на 0,8%, гречка - на 0,5%, баранина, рыба - на 0,3%, говядина, свинина, маргарин, подсолнечное масло, овощные консервы и сухие молочные смеси для детского питания, яйца, макаронные изделия и соль - на 0,2%, вареные колбасы, кефир, творог, фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшеничный хлеб, печенье, вермишель, рис, чай - на 0,1%. Подешевели: мука - на 0,4%, сметана, сыры - на 0,3%, мясные консервы для детского питания, сливочное масло, молоко (ультрапастеризованное) - на 0,2%, мясо кур, полукопченые и варено-копченые колбасы, молоко (пастеризованное) - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости за период с 7 по 13 апреля подорожали пеленки для новорожденных - на 0,5%, хозяйственное мыло, зубные пасты, спички, сухие корма для домашних животных - на 0,2%, гигиенические прокладки - на 0,1%. Снизились цены на туалетное мыло - на 0,2%, туалетную бумагу, детские подгузники и стиральные порошки - на 0,1%. Телевизоры за отчетный период подешевели на 0,7%, электропылесосы - на 0,6%, смартфоны - на 0,5%. Цена на иностранные легковые автомобили выросла на 0,15%, на отечественные - не изменилась. Бензин и дизельное топливо подорожали на 0,1%. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, на анальгин - на 0,6%, корвалол - на 0,5%, активированный уголь, нафазолин, нимесулид, пенталгин и ренгалин - на 0,2%, валидол - на 0,1%. Снизились цены на римантадин - на 0,1%.

