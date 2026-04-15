https://1prime.ru/20260415/kamchatka-869169329.html

На Камчатке экс-инженера обвинили во взяточничестве

2026-04-15T02:43+0300

общество

экономика

финансы

рф

камчатка

камчатский край

ск рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869169329.jpg?1776210183

П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 апр - РИА Новости. Бывшего ведущего инженера на Камчатке обвиняют в том, что он передал взятку в особо крупном размере - более девяти миллионов рублей, сообщает прокуратура региона. "В прокуратуре Камчатского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего ведущего инженера муниципального бюджетного учреждения. Он обвиняется по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере)", - сообщили в надзорном ведомстве. По данным следствия, инженер, действуя по поручению своего руководителя - представителя заказчика по муниципальному контракту на благоустройство сквера на улице Войцешека, - потребовал от гендиректора подрядной организации "откат" в размере 2% от стоимости контракта. За это чиновники обещали лояльность при приемке работ. С августа 2024 года по февраль 2025 года коммерсант передал через посредника частями более девяти миллионов рублей. Работы по контракту стоимостью свыше 300 миллионов рублей заказчик принял без замечаний. Как отметили в прокуратуре, коммерсант-взяткодатель сотрудничал со следствием, поэтому уголовное преследование за дачу взятки в отношении него прекращено по нереабилитирующим основаниям. Взяткополучателю предъявлено обвинение, расследование в отношении него продолжается. Уголовное дело в отношении посредника направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд. Ранее следственное управление СК РФ сообщало, что взяткодатель, гендиректор той же коммерческой организации, был осужден за хищение более 27 миллионов рублей при благоустройстве этого же сквера в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Он намеренно нарушил условия муниципального контракта: вместо утвержденных проектом дорогих элементов благоустройства сквера на улице Войцешека установил более дешевую уличную мебель и фонтанную композицию из 16 камней. Эти аналоги значительно уступали согласованным по стоимости и качеству. Суд приговорил его к четырем годам условно и штрафу в 800 тысяч рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

