Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Камчатке экс-инженера обвинили во взяточничестве
П.-КАМЧАТСКИЙ, 15 апр - РИА Новости. Бывшего ведущего инженера на Камчатке обвиняют в том, что он передал взятку в особо крупном размере - более девяти миллионов рублей, сообщает прокуратура региона. "В прокуратуре Камчатского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего ведущего инженера муниципального бюджетного учреждения. Он обвиняется по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере)", - сообщили в надзорном ведомстве. По данным следствия, инженер, действуя по поручению своего руководителя - представителя заказчика по муниципальному контракту на благоустройство сквера на улице Войцешека, - потребовал от гендиректора подрядной организации "откат" в размере 2% от стоимости контракта. За это чиновники обещали лояльность при приемке работ. С августа 2024 года по февраль 2025 года коммерсант передал через посредника частями более девяти миллионов рублей. Работы по контракту стоимостью свыше 300 миллионов рублей заказчик принял без замечаний. Как отметили в прокуратуре, коммерсант-взяткодатель сотрудничал со следствием, поэтому уголовное преследование за дачу взятки в отношении него прекращено по нереабилитирующим основаниям. Взяткополучателю предъявлено обвинение, расследование в отношении него продолжается. Уголовное дело в отношении посредника направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд. Ранее следственное управление СК РФ сообщало, что взяткодатель, гендиректор той же коммерческой организации, был осужден за хищение более 27 миллионов рублей при благоустройстве этого же сквера в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Он намеренно нарушил условия муниципального контракта: вместо утвержденных проектом дорогих элементов благоустройства сквера на улице Войцешека установил более дешевую уличную мебель и фонтанную композицию из 16 камней. Эти аналоги значительно уступали согласованным по стоимости и качеству. Суд приговорил его к четырем годам условно и штрафу в 800 тысяч рублей.
02:43 15.04.2026
 
