В Казахстане продолжают расследование по крушению самолета A AL - 15.04.2026, ПРАЙМ
В Казахстане продолжают расследование по крушению самолета A AL
В Казахстане продолжают расследование по крушению самолета A AL

АСТАНА, 15 апр - ПРАЙМ. Главная транспортная прокуратура Казахстана продолжает расследование по крушению самолета AZAL в 2024 году возле Актау, оно ведется по части 3 статьи 344 УК Республики Казахстан, сообщили РИА Новости в казахстанском надзорном органе.
"Cледственно-оперативной группой Главной транспортной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту крушения воздушного судна Embraer 190AR 4K-AZ65 авиакомпании Azerbaijan airlines, имевшего место 25 декабря 2024 года вблизи международного аэропорта города Актау Мангистауской области, по части 3 статьи 344 УК Республики Казахстан", - ответили РИА Новости в главной транспортной прокуратуре Казахстана на вопрос, обсуждалась ли эта тема в ходе недавнего визита в Астану генпрокурора РФ Александра Гуцана.
В третьей части статьи 344 уголовного кодекса Казахстана говорится о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
"Разъясняем, что в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса данные досудебного расследования не подлежат разглашению", - добавили в ведомстве.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer-190 компании "Азербайджанские авиалинии" потерпел крушение 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев сообщил в марте, что итоги технической части расследования крушения будут подведены в ближайшие несколько месяцев. По данным Бозумбаева, вторая часть расследования касается правовой оценки происшествия, генеральная прокуратура Казахстана ждет вопросов со стороны правоохранительных органов РФ.
 
