Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Казахстан в первом квартале произвел 3,7 миллиона тонн нефтепродуктов - 15.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260415/kazahstan-869172725.html
Казахстан в первом квартале произвел 3,7 миллиона тонн нефтепродуктов
Казахстан в первом квартале произвел 3,7 миллиона тонн нефтепродуктов - 15.04.2026, ПРАЙМ
Казахстан в первом квартале произвел 3,7 миллиона тонн нефтепродуктов
Казахстан произвел 3,7 миллиона тонн нефтепродуктов по итогам первого квартала 2026 года, за год планируется произвести 15,4 миллиона тонн, сообщает в среду... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T07:15+0300
2026-04-15T07:15+0300
энергетика
экономика
казахстан
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869172725.jpg?1776226525
АСТАНА, 15 апр - ПРАЙМ. Казахстан произвел 3,7 миллиона тонн нефтепродуктов по итогам первого квартала 2026 года, за год планируется произвести 15,4 миллиона тонн, сообщает в среду пресс-служба министерства энергетики республики. "В Казахстане необходимые запасы ГСМ сформированы в полном объеме. По итогам первого квартала 2026 года объем производства нефтепродуктов в республике достиг 3,7 миллиона тонн, при этом годовой прогнозный показатель установлен на отметке 15,4 миллиона тонн", - говорится в сообщении. В казахстанском минэнерго добавили, что в структуре производства ключевое место занимают социально значимые виды топлива: выпуск бензина составил 1,6 миллиона тонн, дизельного топлива - около 1,5 миллиона тонн. По данным ведомства, ведется активная работа по расширению мощностей действующих предприятий: производительность Павлодарского нефтехимического завода планируется увеличить с 5,5 до 9 миллиона тонн, Шымкентского завода с 6 до 12 миллиона тонн, Атырауского НПЗ с 5,5 до 6,7 миллиона тонн. "Принимаются меры по ускоренной реализации проекта по строительству нового НПЗ мощностью 10 миллиона тонн в год", - добавили в казахстанском минэнерго.
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
казахстан
Энергетика, Экономика, КАЗАХСТАН
07:15 15.04.2026
 
Казахстан в первом квартале произвел 3,7 миллиона тонн нефтепродуктов

Казахстан в первом квартале 2026 года произвел 3,7 миллиона тонн нефтепродуктов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
АСТАНА, 15 апр - ПРАЙМ. Казахстан произвел 3,7 миллиона тонн нефтепродуктов по итогам первого квартала 2026 года, за год планируется произвести 15,4 миллиона тонн, сообщает в среду пресс-служба министерства энергетики республики.
"В Казахстане необходимые запасы ГСМ сформированы в полном объеме. По итогам первого квартала 2026 года объем производства нефтепродуктов в республике достиг 3,7 миллиона тонн, при этом годовой прогнозный показатель установлен на отметке 15,4 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
В казахстанском минэнерго добавили, что в структуре производства ключевое место занимают социально значимые виды топлива: выпуск бензина составил 1,6 миллиона тонн, дизельного топлива - около 1,5 миллиона тонн.
По данным ведомства, ведется активная работа по расширению мощностей действующих предприятий: производительность Павлодарского нефтехимического завода планируется увеличить с 5,5 до 9 миллиона тонн, Шымкентского завода с 6 до 12 миллиона тонн, Атырауского НПЗ с 5,5 до 6,7 миллиона тонн.
"Принимаются меры по ускоренной реализации проекта по строительству нового НПЗ мощностью 10 миллиона тонн в год", - добавили в казахстанском минэнерго.
 
ЭнергетикаЭкономикаКАЗАХСТАН
 
 
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала