https://1prime.ru/20260415/kazahstan-869172725.html
Казахстан в первом квартале произвел 3,7 миллиона тонн нефтепродуктов
Казахстан произвел 3,7 миллиона тонн нефтепродуктов по итогам первого квартала 2026 года, за год планируется произвести 15,4 миллиона тонн, сообщает в среду... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T07:15+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869172725.jpg?1776226525
АСТАНА, 15 апр - ПРАЙМ. Казахстан произвел 3,7 миллиона тонн нефтепродуктов по итогам первого квартала 2026 года, за год планируется произвести 15,4 миллиона тонн, сообщает в среду пресс-служба министерства энергетики республики.
"В Казахстане необходимые запасы ГСМ сформированы в полном объеме. По итогам первого квартала 2026 года объем производства нефтепродуктов в республике достиг 3,7 миллиона тонн, при этом годовой прогнозный показатель установлен на отметке 15,4 миллиона тонн", - говорится в сообщении.
В казахстанском минэнерго добавили, что в структуре производства ключевое место занимают социально значимые виды топлива: выпуск бензина составил 1,6 миллиона тонн, дизельного топлива - около 1,5 миллиона тонн.
По данным ведомства, ведется активная работа по расширению мощностей действующих предприятий: производительность Павлодарского нефтехимического завода планируется увеличить с 5,5 до 9 миллиона тонн, Шымкентского завода с 6 до 12 миллиона тонн, Атырауского НПЗ с 5,5 до 6,7 миллиона тонн.
"Принимаются меры по ускоренной реализации проекта по строительству нового НПЗ мощностью 10 миллиона тонн в год", - добавили в казахстанском минэнерго.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
