Казахстан в первом квартале произвел 3,7 миллиона тонн нефтепродуктов

Казахстан в первом квартале произвел 3,7 миллиона тонн нефтепродуктов - 15.04.2026, ПРАЙМ

Казахстан в первом квартале произвел 3,7 миллиона тонн нефтепродуктов

Казахстан произвел 3,7 миллиона тонн нефтепродуктов по итогам первого квартала 2026 года, за год планируется произвести 15,4 миллиона тонн, сообщает в среду... | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T07:15+0300

2026-04-15T07:15+0300

2026-04-15T07:15+0300

казахстан

АСТАНА, 15 апр - ПРАЙМ. Казахстан произвел 3,7 миллиона тонн нефтепродуктов по итогам первого квартала 2026 года, за год планируется произвести 15,4 миллиона тонн, сообщает в среду пресс-служба министерства энергетики республики. "В Казахстане необходимые запасы ГСМ сформированы в полном объеме. По итогам первого квартала 2026 года объем производства нефтепродуктов в республике достиг 3,7 миллиона тонн, при этом годовой прогнозный показатель установлен на отметке 15,4 миллиона тонн", - говорится в сообщении. В казахстанском минэнерго добавили, что в структуре производства ключевое место занимают социально значимые виды топлива: выпуск бензина составил 1,6 миллиона тонн, дизельного топлива - около 1,5 миллиона тонн. По данным ведомства, ведется активная работа по расширению мощностей действующих предприятий: производительность Павлодарского нефтехимического завода планируется увеличить с 5,5 до 9 миллиона тонн, Шымкентского завода с 6 до 12 миллиона тонн, Атырауского НПЗ с 5,5 до 6,7 миллиона тонн. "Принимаются меры по ускоренной реализации проекта по строительству нового НПЗ мощностью 10 миллиона тонн в год", - добавили в казахстанском минэнерго.

казахстан

казахстан