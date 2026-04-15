Комитет Госдумы по финрынку поддержал проект по легализации крипторынка
Комитет Госдумы по финрынку поддержал проект по легализации крипторынка - 15.04.2026, ПРАЙМ
Комитет Госдумы по финрынку поддержал проект по легализации крипторынка
Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах",... | 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T11:53+0300
2026-04-15T11:53+0300
2026-04-15T11:53+0300
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Документ подготовлен Минфином совместно с Банком России в рамках плана по "обелению" отдельных секторов экономики. Он вводит общие требования к обороту цифровых валют. При этом россияне получат возможность легально инвестировать в цифровые валюты на лицензированных российских площадках, а также пользоваться услугами брокеров и управляющих компаний при проведении операций с ними. "Для нас принципиально важно к настоящему моменту легализовать обращение криптовалют в Российской Федерации, вывести их из "серой" зоны", - заявил на заседании комитета первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Он напомнил, что в настоящее время криптовалюты используются в "двух ипостасях": в качестве объекта инвестирования и платежа при международных расчетах. "Задача законопроекта постараться сохранить эту практику, дать возможность и квалифицированным, и неквалифицированным инвесторам осуществлять такого рода операции", - отметил Чистюхин. При этом принципиально важно обеспечить прозрачность и контроль, в первую очередь в контексте противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, подчеркнул он. "В 2028 году нас ожидает масштабная проверка ФАТФ, и нам в этом смысле нужно подготовить законодательство таким образом и уже начать его применять, чтобы мы были признаны соблюдающими пятнадцатый принцип ФАТФ", - сказал первый зампред ЦБ. К сожалению, отметил Чистюхин, сегодня эта международная организация не является нейтральной в отношении к России. "Она подвержена политическому влиянию западных стран. И здесь мы должны быть святее Папы Римского, …чтобы придраться к нам было очень сложно", - считает первый зампред ЦБ. Сделки с цифровой валютой должны будут проходить только через легальных посредников, соблюдающих требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. При этом биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут осуществлять операции с цифровыми валютами на основании действующих лицензий. Банкам будет запрещено переводить деньги на иностранные и неофициальные криптобиржи и криптообменники, если операции совершаются без российских лицензируемых посредников. Но эти правила не ограничивают законные международные сделки с цифровой валютой, например, продажу за рубеж и операции компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности. Такие сделки продолжат выполняться в рамках действующего регулирования, поясняли ранее журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. При этом резиденты смогут приобретать криптовалюты за рубежом, оплачивая их с иностранных счетов, и переводить купленную через российских посредников цифровую валюту за рубеж. Об иностранных операциях резиденты обязаны уведомить ФНС. Неквалифицированные инвесторы, прошедшие тестирование, смогут приобретать наиболее ликвидные цифровые валюты, включенные в перечень Банка России и в пределах установленного регулятором лимита. Квалифицированные инвесторы (физлица), прошедшие тестирование, смогут приобретать и иные криптовалюты без ограничений по объему сделок. Комитет по финрынку также поддержал принятие в первом чтении законопроекта, вносящего сопутствующие изменения в действующее законодательство.
https://1prime.ru/20260325/maynery-868606726.html
финансы, россия, рф, владимир чистюхин, дмитрий григоренко, банк россия, фатф, госдума
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Владимир Чистюхин, Дмитрий Григоренко, банк Россия, ФАТФ, Госдума
Комитет Госдумы по финрынку поддержал проект по легализации крипторынка
Комитет Госдумы по финрынку поддержал законопроект по легализации крипторынка
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России.
Документ подготовлен Минфином
совместно с Банком России
в рамках плана по "обелению" отдельных секторов экономики. Он вводит общие требования к обороту цифровых валют. При этом россияне получат возможность легально инвестировать в цифровые валюты на лицензированных российских площадках, а также пользоваться услугами брокеров и управляющих компаний при проведении операций с ними.
"Для нас принципиально важно к настоящему моменту легализовать обращение криптовалют в Российской Федерации, вывести их из "серой" зоны", - заявил на заседании комитета первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин
.
Он напомнил, что в настоящее время криптовалюты используются в "двух ипостасях": в качестве объекта инвестирования и платежа при международных расчетах. "Задача законопроекта постараться сохранить эту практику, дать возможность и квалифицированным, и неквалифицированным инвесторам осуществлять такого рода операции", - отметил Чистюхин.
При этом принципиально важно обеспечить прозрачность и контроль, в первую очередь в контексте противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, подчеркнул он. "В 2028 году нас ожидает масштабная проверка ФАТФ
, и нам в этом смысле нужно подготовить законодательство таким образом и уже начать его применять, чтобы мы были признаны соблюдающими пятнадцатый принцип ФАТФ", - сказал первый зампред ЦБ.
К сожалению, отметил Чистюхин, сегодня эта международная организация не является нейтральной в отношении к России. "Она подвержена политическому влиянию западных стран. И здесь мы должны быть святее Папы Римского, …чтобы придраться к нам было очень сложно", - считает первый зампред ЦБ.
Сделки с цифровой валютой должны будут проходить только через легальных посредников, соблюдающих требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. При этом биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут осуществлять операции с цифровыми валютами на основании действующих лицензий.
Банкам будет запрещено переводить деньги на иностранные и неофициальные криптобиржи и криптообменники, если операции совершаются без российских лицензируемых посредников. Но эти правила не ограничивают законные международные сделки с цифровой валютой, например, продажу за рубеж и операции компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности.
Такие сделки продолжат выполняться в рамках действующего регулирования, поясняли ранее журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко
. При этом резиденты смогут приобретать криптовалюты за рубежом, оплачивая их с иностранных счетов, и переводить купленную через российских посредников цифровую валюту за рубеж. Об иностранных операциях резиденты обязаны уведомить ФНС
.
Неквалифицированные инвесторы, прошедшие тестирование, смогут приобретать наиболее ликвидные цифровые валюты, включенные в перечень Банка России и в пределах установленного регулятором лимита. Квалифицированные инвесторы (физлица), прошедшие тестирование, смогут приобретать и иные криптовалюты без ограничений по объему сделок.
Комитет по финрынку также поддержал принятие в первом чтении законопроекта, вносящего сопутствующие изменения в действующее законодательство.
Майнеры криптовалют впервые представят налоговые декларации о доходах