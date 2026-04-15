Комитет Госдумы по финрынку поддержал проект по легализации крипторынка

Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах",... | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T11:53+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Документ подготовлен Минфином совместно с Банком России в рамках плана по "обелению" отдельных секторов экономики. Он вводит общие требования к обороту цифровых валют. При этом россияне получат возможность легально инвестировать в цифровые валюты на лицензированных российских площадках, а также пользоваться услугами брокеров и управляющих компаний при проведении операций с ними. "Для нас принципиально важно к настоящему моменту легализовать обращение криптовалют в Российской Федерации, вывести их из "серой" зоны", - заявил на заседании комитета первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Он напомнил, что в настоящее время криптовалюты используются в "двух ипостасях": в качестве объекта инвестирования и платежа при международных расчетах. "Задача законопроекта постараться сохранить эту практику, дать возможность и квалифицированным, и неквалифицированным инвесторам осуществлять такого рода операции", - отметил Чистюхин. При этом принципиально важно обеспечить прозрачность и контроль, в первую очередь в контексте противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, подчеркнул он. "В 2028 году нас ожидает масштабная проверка ФАТФ, и нам в этом смысле нужно подготовить законодательство таким образом и уже начать его применять, чтобы мы были признаны соблюдающими пятнадцатый принцип ФАТФ", - сказал первый зампред ЦБ. К сожалению, отметил Чистюхин, сегодня эта международная организация не является нейтральной в отношении к России. "Она подвержена политическому влиянию западных стран. И здесь мы должны быть святее Папы Римского, …чтобы придраться к нам было очень сложно", - считает первый зампред ЦБ. Сделки с цифровой валютой должны будут проходить только через легальных посредников, соблюдающих требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. При этом биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут осуществлять операции с цифровыми валютами на основании действующих лицензий. Банкам будет запрещено переводить деньги на иностранные и неофициальные криптобиржи и криптообменники, если операции совершаются без российских лицензируемых посредников. Но эти правила не ограничивают законные международные сделки с цифровой валютой, например, продажу за рубеж и операции компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности. Такие сделки продолжат выполняться в рамках действующего регулирования, поясняли ранее журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. При этом резиденты смогут приобретать криптовалюты за рубежом, оплачивая их с иностранных счетов, и переводить купленную через российских посредников цифровую валюту за рубеж. Об иностранных операциях резиденты обязаны уведомить ФНС. Неквалифицированные инвесторы, прошедшие тестирование, смогут приобретать наиболее ликвидные цифровые валюты, включенные в перечень Банка России и в пределах установленного регулятором лимита. Квалифицированные инвесторы (физлица), прошедшие тестирование, смогут приобретать и иные криптовалюты без ограничений по объему сделок. Комитет по финрынку также поддержал принятие в первом чтении законопроекта, вносящего сопутствующие изменения в действующее законодательство.

