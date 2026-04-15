Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Комитет Госдумы по финрынку поддержал проект по легализации крипторынка - 15.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260415/komitet--869178381.html
Комитет Госдумы по финрынку поддержал проект по легализации крипторынка - 15.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-15T11:53+0300
2026-04-15T11:53+0300
экономика
финансы
россия
рф
владимир чистюхин
дмитрий григоренко
банк россия
фатф
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_0:76:3368:1972_1920x0_80_0_0_d12ab15aef426fdc2fd23854b494b89a.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Думский комитет по финансовому рынку рекомендовал Госдуме принять в первом чтении правительственный законопроект "О цифровой валюте и цифровых правах", создающий правовую основу для легального обращения криптовалют в России. Документ подготовлен Минфином совместно с Банком России в рамках плана по "обелению" отдельных секторов экономики. Он вводит общие требования к обороту цифровых валют. При этом россияне получат возможность легально инвестировать в цифровые валюты на лицензированных российских площадках, а также пользоваться услугами брокеров и управляющих компаний при проведении операций с ними. "Для нас принципиально важно к настоящему моменту легализовать обращение криптовалют в Российской Федерации, вывести их из "серой" зоны", - заявил на заседании комитета первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Он напомнил, что в настоящее время криптовалюты используются в "двух ипостасях": в качестве объекта инвестирования и платежа при международных расчетах. "Задача законопроекта постараться сохранить эту практику, дать возможность и квалифицированным, и неквалифицированным инвесторам осуществлять такого рода операции", - отметил Чистюхин. При этом принципиально важно обеспечить прозрачность и контроль, в первую очередь в контексте противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, подчеркнул он. "В 2028 году нас ожидает масштабная проверка ФАТФ, и нам в этом смысле нужно подготовить законодательство таким образом и уже начать его применять, чтобы мы были признаны соблюдающими пятнадцатый принцип ФАТФ", - сказал первый зампред ЦБ. К сожалению, отметил Чистюхин, сегодня эта международная организация не является нейтральной в отношении к России. "Она подвержена политическому влиянию западных стран. И здесь мы должны быть святее Папы Римского, …чтобы придраться к нам было очень сложно", - считает первый зампред ЦБ. Сделки с цифровой валютой должны будут проходить только через легальных посредников, соблюдающих требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. При этом биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут осуществлять операции с цифровыми валютами на основании действующих лицензий. Банкам будет запрещено переводить деньги на иностранные и неофициальные криптобиржи и криптообменники, если операции совершаются без российских лицензируемых посредников. Но эти правила не ограничивают законные международные сделки с цифровой валютой, например, продажу за рубеж и операции компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности. Такие сделки продолжат выполняться в рамках действующего регулирования, поясняли ранее журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. При этом резиденты смогут приобретать криптовалюты за рубежом, оплачивая их с иностранных счетов, и переводить купленную через российских посредников цифровую валюту за рубеж. Об иностранных операциях резиденты обязаны уведомить ФНС. Неквалифицированные инвесторы, прошедшие тестирование, смогут приобретать наиболее ликвидные цифровые валюты, включенные в перечень Банка России и в пределах установленного регулятором лимита. Квалифицированные инвесторы (физлица), прошедшие тестирование, смогут приобретать и иные криптовалюты без ограничений по объему сделок. Комитет по финрынку также поддержал принятие в первом чтении законопроекта, вносящего сопутствующие изменения в действующее законодательство.
https://1prime.ru/20260325/maynery-868606726.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_049b0e920dc24ca7e2ef4f891161aa8d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.04.2026
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала