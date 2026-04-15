https://1prime.ru/20260415/konsultant-869167736.html

Налоговый консультант предупредила о штрафах за игнорирование экосбора

Срок уплаты экологического сбора бизнесом за 2025 год истекает в среду, 15 апреля, его игнорирование грозит бизнесу штрафами, заявила РИА Новости налоговый... | 15.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-15T00:30+0300

экономика

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869167736.jpg?1776205605

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Срок уплаты экологического сбора бизнесом за 2025 год истекает в среду, 15 апреля, его игнорирование грозит бизнесу штрафами, заявила РИА Новости налоговый консультант Алла Милютина. Экологический сбор является обязательным для отечественных производителей и импортеров. Производитель оплачивает сбор за то, что произведено в России, а импортер - за ввезенные для внутреннего потребления товары и их упаковку. Полученные средства направляются на утилизацию продукции и тары после того, как они потеряли потребительские свойства, напомнила Милютина. Норматив утилизации упаковки в 2025 году составлял 55%, отметила она. "При этом многие компании не осведомлены о своих обязанностях по экологическому сбору или считают, что их деятельность не подпадает под действие этих требований. Например, не все знают, что даже если сам товар не входит в перечень подлежащих утилизации, обязанность может возникнуть из-за упаковки", - пояснила эксперт. "Игнорирование требований по экосбору в силу высоких штрафов может создать серьезные проблемы для бизнеса. Чтобы этого не случилось, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным периодом, нужно: сдать отчет о выполнении нормативов утилизации (если компания заявляет выполнение утилизации); направить расчет суммы экологического сбора (если есть недовыполнение); перечислить экологический сбор", - указала Милютина. Чтобы избежать проблем в будущем, компаниям важно проводить внутренний аудит - анализировать, какие товары и упаковка подпадают под требования расширенной ответственности производителя, проверять договоры с утилизаторами, корректность расчетов, а также следить за обновлениями в нормативных актах, заключила она.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

