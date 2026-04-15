Налоговый консультант предупредила о штрафах за игнорирование экосбора - 15.04.2026, ПРАЙМ
Налоговый консультант предупредила о штрафах за игнорирование экосбора
00:30 15.04.2026 (обновлено: 01:26 15.04.2026)
 
Налоговый консультант предупредила о штрафах за игнорирование экосбора

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Срок уплаты экологического сбора бизнесом за 2025 год истекает в среду, 15 апреля, его игнорирование грозит бизнесу штрафами, заявила РИА Новости налоговый консультант Алла Милютина.
Экологический сбор является обязательным для отечественных производителей и импортеров. Производитель оплачивает сбор за то, что произведено в России, а импортер - за ввезенные для внутреннего потребления товары и их упаковку. Полученные средства направляются на утилизацию продукции и тары после того, как они потеряли потребительские свойства, напомнила Милютина.
Норматив утилизации упаковки в 2025 году составлял 55%, отметила она.
"При этом многие компании не осведомлены о своих обязанностях по экологическому сбору или считают, что их деятельность не подпадает под действие этих требований. Например, не все знают, что даже если сам товар не входит в перечень подлежащих утилизации, обязанность может возникнуть из-за упаковки", - пояснила эксперт.
"Игнорирование требований по экосбору в силу высоких штрафов может создать серьезные проблемы для бизнеса. Чтобы этого не случилось, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным периодом, нужно: сдать отчет о выполнении нормативов утилизации (если компания заявляет выполнение утилизации); направить расчет суммы экологического сбора (если есть недовыполнение); перечислить экологический сбор", - указала Милютина.
Чтобы избежать проблем в будущем, компаниям важно проводить внутренний аудит - анализировать, какие товары и упаковка подпадают под требования расширенной ответственности производителя, проверять договоры с утилизаторами, корректность расчетов, а также следить за обновлениями в нормативных актах, заключила она.
 
