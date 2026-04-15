https://1prime.ru/20260415/koreya--869178068.html
Южная Корея сократила импорт российского СПГ
2026-04-15T11:39+0300
энергетика
газ
южная корея
рф
австралия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865556827_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_b6c86a0ad99f5eda27f5e806d8d0db36.jpg
МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Южная Корея за март этого года в два раза сократила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в месячном выражении, до минимума с июня 2025 года, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Так, стоимость поставок СПГ из России в Южную Корею в марте 2026 года составила 61,5 миллиона долларов - минимум с июня 2025 года. В месячном выражении корейский импорт упал вдвое, а в годовом - в 1,6 раза. В целом за первый квартал российские компании поставили корейцам СПГ на 255,4 миллиона долларов, что на 22% меньше аналогичного периода предыдущего года. При этом РФ среди основных поставщиков за месяц опустилась на восьмое с седьмого места. В топ-5 расположились Австралия (692,1 миллиона долларов), Малайзия (368,9 миллиона), Канада (175,3 миллиона), Китай (164,2 миллиона) и США (132,3 миллиона). Суммарный импорт СПГ Южной Кореей в марте составил минимальные с ноября прошлого года 1,99 миллиарда долларов, что на 12% меньше, чем в феврале, и на 24% меньше, чем в прошлом марте.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0f/865556827_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_5abc90b751ef34f9cdeab96bfad7e811.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Южная Корея в два раза сократила импорт российского СПГ в марте
