Южная Корея сократила импорт российского СПГ

2026-04-15T11:39+0300

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Южная Корея за март этого года в два раза сократила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в месячном выражении, до минимума с июня 2025 года, выяснило РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Так, стоимость поставок СПГ из России в Южную Корею в марте 2026 года составила 61,5 миллиона долларов - минимум с июня 2025 года. В месячном выражении корейский импорт упал вдвое, а в годовом - в 1,6 раза. В целом за первый квартал российские компании поставили корейцам СПГ на 255,4 миллиона долларов, что на 22% меньше аналогичного периода предыдущего года. При этом РФ среди основных поставщиков за месяц опустилась на восьмое с седьмого места. В топ-5 расположились Австралия (692,1 миллиона долларов), Малайзия (368,9 миллиона), Канада (175,3 миллиона), Китай (164,2 миллиона) и США (132,3 миллиона). Суммарный импорт СПГ Южной Кореей в марте составил минимальные с ноября прошлого года 1,99 миллиарда долларов, что на 12% меньше, чем в феврале, и на 24% меньше, чем в прошлом марте.

