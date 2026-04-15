https://1prime.ru/20260415/kredit-869190035.html

Российские банки в феврале нарастили число кредитов небольшим компаниям

2026-04-15T18:37+0300

банки

финансы

рф

мсп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Банки РФ в феврале в 2,1 раза нарастили число кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по сравнению с январем, говорится в статистическом бюллетене Центробанка "Кредитование субъектов МСП". "В отчетном месяце (феврале – ред.) кредит получили 405 973 субъекта МСП (в 2,1 раза больше показателя в январе)", – говорится в материале. Объем кредитов, предоставленных МСП, в феврале возрос на треть в месячном выражении, до 0,9 триллиона рублей. Количество кредитов, которые получили МСП, в феврале выросло в 2,1 раза, превысив 460 тысяч. Средний размер кредита, предоставленного заемщику – субъекту МСП, снизился за месяц на 1,1 миллиона рублей, до 2 миллионов рублей.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

