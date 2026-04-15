Российские банки в феврале нарастили число кредитов небольшим компаниям - 15.04.2026, ПРАЙМ
Российские банки в феврале нарастили число кредитов небольшим компаниям
Российские банки в феврале вдвое нарастили число кредитов небольшим компаниям

МОСКВА, 15 апр - ПРАЙМ. Банки РФ в феврале в 2,1 раза нарастили число кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по сравнению с январем, говорится в статистическом бюллетене Центробанка "Кредитование субъектов МСП".
"В отчетном месяце (феврале – ред.) кредит получили 405 973 субъекта МСП (в 2,1 раза больше показателя в январе)", – говорится в материале.
Объем кредитов, предоставленных МСП, в феврале возрос на треть в месячном выражении, до 0,9 триллиона рублей.
Количество кредитов, которые получили МСП, в феврале выросло в 2,1 раза, превысив 460 тысяч.
Средний размер кредита, предоставленного заемщику – субъекту МСП, снизился за месяц на 1,1 миллиона рублей, до 2 миллионов рублей.
 
